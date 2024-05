Marieta suelta la bomba: ¡Ha habido 'besos eléctricos de deseo' con Gorka!

La cosa se ha puesto tensa y al rojo vivo en 'Supervivientes' después de que Kiko Jiménez revelase el jueves, en directo y por sorpresa, que había visto a Gorka Ibarguren -que tiene novia fuera- y Marieta "comerse la boca". Mientras el de Jaén aseguraba que varios compañeros habrían sido testigos de cómo la pareja se habría besado debajo de sus capuchas, tanto el aventurero vasco, enfadadísimo, como la concursante de 'La Isla de las Tentaciones' negaban la mayor, afirmando que entre ellos no había pasado absolutamente nada. Y hay novedades en el frente. Gorka sigue negando su presunta deslealtad y declarando su amor por su chica Andrea Morate, con la que le gustaría casarse cuando salga del reality; y para no dar pie a más 'malentendidos' ha decidido no volver a hablar más con Marieta a pesar de que hasta ahora era uno de sus grandes apoyos en Honduras. Sin embargo, Laura Matamoros ha tomado la palabra y antes de abandonar los Cayos Cochinos definitivamente ha entrado en escena para dar la razón a Kiko y confirmar lo que contó durante la gala: "El otro día no estuve al cien por cien, no estaba en las mejores condiciones como para reafirmar lo que ha pasado entre Gorka y Marieta. Es algo que llevábamos comentando en playa desde el día que llegué. Ángel fue el primero que soltó la bomba". "Hemos visto cosas que para mi, si fuese mi novio yo no perdonaría. Personalmente creo que son faltas de respeto en una relación que es lo que no debería pasar. Mucho alardea de 'Andrea te quiero' y luego yo he visto besos en las comisuras, abrazos... preguntaba por qué no le había ido a ver... parecía una relación más de pareja que de amistad" ha asegurado. Y si el vasco ya estaba en una tesitura complicada tras los testimonios de Kiko y Laura, Marieta ha decidido cambiar su versión este domingo y confesar en la tribuna de Poseidón lo que realmente ha pasado con Gorka. "El otro día no fui sincera. Me puse un poco en compromiso... es verdad que han habido besos en la comisura" ha admitido, definiendo sus besos como "besos eléctricos, para mí besos de deseo". "Gorka es muy cariñoso, cuando nos levantamos o nos vemos nos damos dos besos y son siempre muy cerca... Él no me ha dicho que le gusto pero no le ha hecho falta decírmelo. Sinceramente, creo que si no tuviese pareja él hubiera tirado para adelante pero en público. Por lo que veo con él, porque no lo he visto con otras chicas" ha añadido. Unos besos que tuvieron lugar cuando ambos estaban en el mismo equipo en 'Playa Condena' y que la joven ha dejado entrever que podría ser por el deseo de Gorka de tener protagonismo con alguna trama amorosa: "Gorka me ha hablado de Andrea y también me ha dicho que cuando entró buscó a ver si había alguna trama con una chica. Primero empezó la carpeta con Miri. Aquí se dio cuenta de que a lo mejor interesaba más su relación de fuera y de repente dijo que se iba a casar con ella... pero vio que yo le hacía gracia. Yo en eso no entro. Entre Gorka y yo ha habido tonteo, yo me dejo dar cariño, y eso creo que le puede molestar a su chica" ha sentenciado. Mientras tanto, Gorka sigue manteniendo su versión y en su paso por el confesionario de Poseidón ha vuelto a negarlo todo y ha jurado por su madre, "la persona que más quiere", que no ha traspasado "ninguna barrera". "Es verdad que hemos sido amigos y teníamos complicidad. Pero de ahí a que haya habido tonteo absolutamente no" ha asegurado, acusando a Kiko de querer "desprestigiarle": "Sabe lo que quiero a mi novia y todo eso lo ha cogido para utilizarlo en mi contra y sacarme del concurso. Pero no lo va a conseguir" ha dejado claro. Dos versiones enfrentadas por las que tanto Marieta como Gorka tendrán que dar explicaciones en la gala de este martes, cuando todo apunta a que el aventurero descubrirá lo que ha contado su compañera sobre sus besos eléctricos de pasión. ¿Cuál será su reacción?