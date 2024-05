Lunes, 13 de mayo de 2024 (22:00 GMT)

ISRAEL PALESTINA

Unos 360.000 gazatíes huyen de Rafah mientras Israel ataca en el norte el campo de refugiados de Yabalia

Jerusalén/Rafah (Gaza) (EFE).- Israel expande su operación militar en Rafah, extremo sur de la Franja de Gaza, donde en una semana han huido de la violencia unos 360.000 gazatíes, según la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA); mientras sus tropas recrudecen su ofensiva en el campo de refugiados de Yabalia, en el norte, donde este lunes murieron al menos 25 personas. Allí bombardeos atacan, sobre todo viviendas, dentro del campo de refugiados del mismo nombre, el mayor del enclave. Tras la muerte de otras 57 personas el total de fallecidos en Gaza asciende ya a 35.091, según el ministerio de Sanidad gazatí (de Hamás). En las últimas 24 horas, la Fuerza Aérea israelí atacó 120 objetivos de Hamás en toda la Franja de Gaza y un empleado internacional de la ONU murió y otro resultó herido en un ataque contra un vehículo identificado como de Naciones Unidas, cerca del cruce de Rafah con Egipto.

ISRAEL PALESTINA

EE.UU. rechaza que haya "genocidio" en Gaza, pero pide a Israel que proteja a los civiles

Washington (EFE).- El Gobierno de Estados Unidos rechazó este lunes que haya un "genocidio" en la Franja de Gaza, pero pidió a Israel que "haga más" para garantizar la protección de los civiles en el enclave palestino. "Creemos que Israel puede y debe hacer más para asegurar la protección y el bienestar de los civiles inocentes. No creemos que lo que está ocurriendo en Gaza sea un genocidio", declaró el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, en una rueda de prensa.

UCRANIA GUERRA

Putin se prepara para una larga guerra con cambio de ministro de Defensa

Moscú (EFE).- El presidente ruso, Vladímir Putin, se prepara para una larga guerra con Ucrania y Occidente, a lo que obedecería su inesperada decisión de sustituir al ministro de Defensa, Serguéi Shoigú, por el economista Andréi Beloúsov, al que este lunes apoyaron diputados y senadores y que se encargará de modernizar la industria militar. Por otra parte, el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, declaró que "es su derecho (el de Putin), si quieren (solucionar la crisis) en el campo de batalla, pues será en el campo de batalla", un mensaje a Occidente que llega con la actual ofensiva rusa en el Donbás y en la región nororiental de Járkov, donde las tropas rusas han abierto un segundo frente.

UCRANIA GUERRA

Ucrania informa de bajas rusas sin precedentes en Járkov, mientras Rusia dice que mejora en Vovchansk

Kiev/Moscú (EFE).- Ucrania cifró el número de bajas rusas en las últimas 24 horas en el frente en 1.740, una cifra sin precedentes recientes que se debe a la nueva ofensiva transfronteriza lanzada por Rusia contra la región nororiental ucraniana de Járkov. El número de bajas enemigas ofrecido por Ucrania incluye a soldados rusos muertos y heridos y es muy superior a los que venía comunicando en las últimas semanas y meses, cuando este cómputo se situaba casi a diario en un horquilla de 800 y 1.300 bajas. Por su parte, Rusia dijo haber mejorado posiciones cerca de Vovchansk y en localidades que conducen a la homónima capital de la región de Járkov. Entretanto, la ayuda militar que el Congreso de Estados Unidos aprobó en abril para Kiev ya está en el campo de batalla en Ucrania, dijo este lunes el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan.

UCRANIA GUERRA

Luz verde definitiva en la UE a prolongar la suspensión de aranceles a Ucrania un año más

Bruselas (EFE).- La Unión Europea dio este lunes luz verde definitiva a prolongar un año más, desde el 6 de junio próximo hasta el 5 de junio de 2025, la suspensión de los aranceles y cuotas a las importaciones de productos ucranianos como medida de apoyo a Kiev frente a la agresión rusa. La nueva prórroga incluye medidas de salvaguarda para proteger a ciertos productos europeos, esencialmente agrícolas, en caso de que las importaciones ucranianas no sometidas a tarifas generen problemas en sus mercados locales, algo de lo que se habían quejado algunos Estados en los últimos meses.

EEUU TRUMP

Trump silenció a Stormy Daniels "por la campaña, no por Melania", según exabogado

Nueva York, 13 may (EFE).- El exabogado y otrora mano derecha de Donald Trump, Michael Cohen, aseguró este lunes que el expresidente estadounidense, acusado de falsificar documentos contables para comprar el silencio de la actriz porno Stormy Daniels, actuó así para proteger su campaña electoral de 2016, y no tanto su matrimonio con Melania. "Quiero que se oculte hasta que pasen las elecciones (2016). Si gano, no tendrá relevancia porque ya seré presidente; si pierdo, ni siquiera me importará", parafraseó Cohen a Trump para añadir que "era por la campaña, no por Melania" Trump. Unas declaraciones que provocaron los primeros gestos ostensibles de negación con la cabeza por parte del exmandatario durante la sesión de este lunes en el tribunal de Nueva York, donde incluso permaneció momentos prolongados con los ojos cerrados.

LATINOAMÉRICA SEQUÍA

El Niño y la inseguridad ya existente agravaron la crisis alimentaria en Latinoamérica

Redacción América (EFE).- La confluencia en América Latina y el Caribe del fenómeno climático de El Niño y un contexto previo de inseguridad alimentaria ha intensificado la crisis alimentaria en la región, alcanzando cifras alarmantes en 2024. Según el reporte del Estado de la Seguridad Alimentaria y la Nutrición (SOFI) de julio de 2023, unos 43,2 millones de personas están subalimentadas, mientras que 83,4 millones enfrentan inseguridad alimentaria grave. La situación es aún más crítica en los países donde el Programa Mundial de Alimentos (WFP, por su sigla en inglés) tiene presencia activa, como se detalla en el Global Report on Food Crises (GORP) de febrero de 2024, donde se estima que 28,5 millones de individuos padecen inseguridad alimentaria aguda, un número tres veces superior al observado durante el periodo de la pandemia de la covid-19.

BRASIL INUNDACIONES

Suben a 148 los muertos por las inundaciones en el sur de Brasil y la situación puede agravarse

Porto Alegre (Brasil) (EFE).- El número de muertos por las graves inundaciones que castigan desde hace dos semanas el sur de Brasil ha llegado a 148 y el de desaparecidos a 127, según el último boletín de la Defensa Civil divulgado a primera hora de este lunes. De acuerdo con el organismo, la mayor tragedia climática en la historia de la región sur de Brasil también ha dejado 806 heridos. La situación más dramática se vive en Rio Grande do Sul, estado fronterizo con Argentina y Uruguay. Autoridades alertan que la situación puede agravarse debido a una posible nueva crecida del río Guaíba, que podría alcanzar un nuevo nivel récord el martes. Entretanto, el Gobierno brasileño anunció este lunes una suspensión de los pagos de la deuda del estado de Rio Grande do Sul con el Tesoro durante tres años, para ayudar a la reconstrucción de esa región devastada por las inundaciones.

VATICANO ECUADOR

Noboa le dice al papa Francisco que seguirá "luchando"

Ciudad del Vaticano (EFE).- El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, le aseguró este lunes al papa que seguirá "luchando", después de que Francisco le diera ánimos al término de la audiencia de 30 minutos que ambos celebraron por primera vez este lunes en el Vaticano. La reunión entre el pontífice y Noboa, que realiza una gira internacional que lo llevará también a Francia y España, cuando está cerca de cumplir seis meses en el cargo, marcados por un 'conflicto armado interno' en Ecuador, comenzó a las 8:45 (6:45 GMT), antes del horario previsto, y concluyó a las 9:15 (7:15 GMT). Después se vio con el secretario de Estado, Pietro Parolin, y con el secretario para las Relaciones con los Estados, Paul Richard Gallagher.

FMI ARGENTINA

Argentina supera la revisión del acuerdo con el FMI y recibirá 800 millones de dólares

Washington (EFE).- El Fondo Monetario Internacional (FMI) anunció este lunes que alcanzó un acuerdo con las autoridades argentinas sobre la octava revisión del programa de financiación de la deuda, por el que se desembolsarán 800 millones de dólares. El acuerdo tendrá que superar ahora un procedimiento formal y deberá ser aprobado por el directorio ejecutivo del FMI durante las próximas semanas. En marzo de 2022, el entonces Gobierno del peronista Alberto Fernández (2019-2023) firmó con el FMI un acuerdo para refinanciar préstamos por unos 45.000 millones de dólares que el organismo concedió a Argentina en 2018.

ESPAÑA ELECCIONES

El socialista Illa y el independentista Puigdemont buscan mayorías para gobernar Cataluña

Barcelona (EFE).- El socialista Salvador Illa, ganador de las elecciones celebradas el domingo en Cataluña (noreste de España), y el expresidente Carles Puigdemont, líder del independentista Junts, segunda fuerza, anunciaron este lunes su deseo de presidir el Gobierno autonómico, poco después de que el actual presidente en funciones, Pere Aragonés, anunciara que se retira de la primera línea. Los ajustados resultados electorales dieron lugar a un día después incierto, en el que la formación del actual presidente, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), que fue el tercer partido más votado, tiene la llave para decantar el duelo Illa-Puigdemont.

FESTIVAL CANNES

Emma Stone, Hemsworth, Taylor-Joy, Jacob Elordi... las estrellas tomarán Cannes

Cannes (Francia) (EFE).- Desde Emma Stone a Chris Hemsworth, Anya Taylor-Joy y Jacob Elordi, el desfile de estrellas en el 77 Festival de Cannes será tan glamouroso y holywoodiense como suele ser, si la fiesta no se arruina con la publicación de casos de violencia sexual contra cineastas franceses que anuncian medios galos. Durante el festival que comienza este martes y según Le Figaro, habrá nuevas desvelaciones dentro del movimiento 'me too' contra una decena de directores y actores franceses de renombre, lo que podría ensombrecer el aire festivo que siempre caracteriza al principal festival de cine del mundo. EFE

