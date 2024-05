Los desarrolladores de 'apps' no utilizan la opción pagos externos de la App Store porque pueden suponer un coste mayor

Los desarrolladores de aplicaciones para la App Store de Apple apenas están solicitando el uso de enlaces externos como método de pago para sus 'apps', algo que se ha asociado a la comisión que cobra la compañía del 27 por ciento por estas transacciones, que supone, en algunas ocasiones, un gasto mayor que las condiciones que la tecnológica ofrecía anteriormente. La tecnológica estadounidense dirigida por Tim Cook modificó en enero de este año sus políticas de la App Store, para permitir a los desarrolladores de aplicaciones vincular métodos de pago alternativos en sus 'apps', una medida por el momento implementada en Estados Unidos y en los países de la Unión Europea con la Ley de Mercados Digitales. Es decir, con esta actualización de sus políticas, los desarrolladores de aplicaciones pueden solicitar el derecho a redirigir a los usuarios a pasarelas de pago externas. En concreto, utilizando enlaces de su aplicación a un sitio web del que el desarrollador es propietario o responsable para poder comprar dichos servicios. Sin embargo, al utilizar esta opción, Apple se queda con el 27 por ciento sobre los ingresos obtenidos de las transacciones mediante enlaces externos. Se ha de tener en cuenta que antes de actualizar sus políticas, la compañía solicitaba una comisión del 30 o el 15 por ciento por las transacciones de las aplicaciones en la App Store, dependiendo de lo que facturasen los desarrolladores. La actualización de estas pautas es una consecuencia de la sentencia emitida por el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos, que desestimó en enero de este año la última apelación de Apple respecto a la sentencia del juicio finalizado en 2022 contra Epic Games, en el que se determinaron comportamientos anticompetitivos de la tecnológica en su tienda de aplicaciones App Store y se obligó a la compañía a introducir métodos de pago externos. Tras anunciar Apple las nuevas pautas de la App Store, la desarrolladora de Fornite no se mostró conforme con los cambios, y en marzo de este año presentó una moción ante el Tribunal de distrito norte de California en la que señaló que las nuevas tarifas impuestas "son esencialmente las mismas" que cobra la Apple por utilizar sus sistemas de pago de la App Store. Por su parte, los de cupertino alegaron que la desarrolladora de videojuegos estaba lanzando acusaciones "sin fundamento". Ahora, en una nueva audiencia con la jueza que supervisa el caso de la pelea judicial entre ambas empresas, Yvonne Gonzalez Rogers, para abordar la queja emitida por Epic, el vicepresidente de Finanzas de Apple, Alex Roman, ha señalado que, desde la implementación de estos cambios, Apple solo ha recibido 38 solicitudes de desarrolladores para el uso de enlaces externos en sus 'apps', frente a las alrededor de 65.000 solicitudes estimadas. Así lo ha recogido el medio Bloomberg, que ha tenido acceso a las declaraciones de Roman, quien también ha especificado que ninguna de las 38 solicitudes para la nueva opción de pagos pertenece a desarrolladores de aplicaciones importantes. Esta falta de interés en el uso de los enlaces externos por parte de los desarrolladores se ha asociado al precio de las tarifas que implica esta nueva forma de pago, que es similar al de las tarifas que cobra Apple por utilizar su propia aplicación como método de pago. Incluso, esta tarifa en ocasiones supera más del 30 por ciento que cobra Apple utilizando la App Store, según han detallado en la audiencia. De hecho, se ha hecho referencia a que además de las tarifas de la App Store por el uso de enlaces externos, los desarrolladores también tienen que hacer frente a las tarifas de procesamiento de pago que disponen algunas plataformas de pago externas, por lo que, en conjunto, pueden llevar a pagos más grandes que antes. Siguiendo esta línea, la jueza Rogers también ha acusado a Apple de querer "mantener el modelo de negocio y los ingresos" que la compañía alcanzaba con las anteriores políticas de tarifas de la App Store. Por tanto, Rogers ha concluido que Apple no ha hecho lo suficiente para revertir el comportamiento anticompetitivo en su tienda de aplicaciones con respecto a los desarrolladores y ha señalado que la compañía ha tomado "muchas decisiones sin datos". Con todo ello, la audiencia continuará la próxima semana, según ha indicado el medio citado. JUICIO APPLE VS EPIC GAMES El enfrentamiento entre Apple y Epic Games comenzó cuando la desarrolladora de videojuegos optó por introducir un sistema de pagos alternativo al de la App Store en el que Apple no se llevaba comisiones, motivo por el que dio comienzo un juicio en el año 2021. El juicio se resolvió ligeramente más a favor de Apple en 2022, sin embargo, se reconoció un comportamiento anticompetitivo por parte de la tecnológica y se le obligó a permitir el uso de botones, enlaces o llamadas de acción para fomentar los mecanismos de compra fuera de la App Store, además de permitir pasarelas de pago externas. Así, tras varias apelaciones durante los últimos años por parte de Apple, el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos corroboró esta conclusión en enero de este año, por lo que Apple anunció en el mismo mes el cambio en sus políticas para los desarrolladores de la App Store. Epic Games no se mostró conforme y presentó una moción ante el Tribunal de distrito norte de California en el mes de marzo, señalando que la situación no ha cambiado y que las nuevas tarifas impuestas "son esencialmente las mismas" que cobra la compañía por utilizar sus sistemas de pago de la App Store. Actualmente, se están investigando estas acusaciones de Epic Games.