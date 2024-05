Lorena Gómez da la cara y defiende a Pilar Rubio tras las críticas

Pilar Rubio se enfrentó esta semana a las críticas de los espectadores de 'El Hormiguero' porque su actuación y colaboración en el programa no gustó... y algunas personas utilizaron las redes sociales para arremeter contra ella por su trabajo en televisión. Este fin de semana, Lorena Gómez acudió a la premiere de 'Amigos imaginarios' y no dudó en salir en defensa de su cuñada y de las últimas críticas que ha recibido: "Contra gustos los colores, no a todo el mundo le puedes gustar, no a todo el mundo le puedes caer bien". Además, después de todas las críticas que ha recibido a lo largo de las últimas semanas Nebulosa, Lorena nos comentó que "me parece maravillosa porque yo creo que ha roto, vamos, o sea, todos los tabúes habidos y por haber". Tanto es así que la artista quiso mandar un mensaje a todos los españoles: "Creo que en España tenemos que apoyarnos unos a otros, y las apuestas son muy importantes cuando realmente tienen un mensaje, y ésta tiene un mensaje".