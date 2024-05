Liberados varios estudiantes universitarios secuestrados la semana pasada en el centro de Nigeria

Las autoridades de Nigeria han anunciado el rescate de varios estudiantes universitarios secuestrados el jueves durante un ataque perpetrado por personas armadas no identificadas contra una universidad en el estado de Kogi (centro), en el marco de una operación que sigue en marcha para liberar al resto de víctimas. El comisario de Información de Kogi, Kingsley Femi Famwo, ha indicado en un comunicado publicado en su cuenta en la red social X que "algunos de los estudiantes secuestrados por hombres armados en la Confluence University of Science and Technology en Osara han sido rescatados por cazadores locales y agentes de las fuerzas de seguridad". Así, ha detallado que "'vigilantes locales' y agentes de las fuerzas de seguridad se enfrentaron a los secuestradores en un intenso tiroteo" y ha agregado que los sospechosos "sucumbieron ante una mayor potencia de fuego y escaparon heridos, dejando atrás a los estudiantes secuestrados, que huyeron en diferentes direcciones para no quedar atrapados en el fuego cruzado". "Muchos de los estudiantes secuestrados e incluso otras personas en cautiverio han sido rescatados y trasladados a instalaciones médicas para recibir una atención adecuada", ha subrayado, al tiempo que ha insistido en que las fuerzas de seguridad siguen peinando la zona "para garantizar que todos los estudiantes secuestrados son hallados y llevados de vuelta a casa sanos y salvos". Por último, ha felicitado a los "cazadores locales" por su papel en la operación y ha reclamado a la población local que "informen a las autoridades sobre cualquier persona con heridas de bala que sea localizado en su comunidad", ante la posibilidad de que se trate de uno de los secuestradores herido en estos enfrentamientos. La inseguridad estuvo concentrada durante años en el noreste de Nigeria --epicentro de las actividades de Boko Haram y su escisión, Estado Islámico en África Occidental (ISWA)--, si bien se ha extendido recientemente a otras zonas del norte y el centro del país, haciendo saltar las alarmas sobre la posible expansión de estas redes terroristas y criminales.