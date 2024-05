Laura Matamoros hace balance de su vida en 'Supervivientes': "Ha habido muchas separaciones en mi relación"

Aunque ya forma parte de los concursantes expulsados de 'Supervivientes', Laura Matamoros se ha enfrentado al puente de las emociones para cerrar este nuevo capítulo de su vida mostrando su lado más sincero y natural ante los espectadores. Haciendo un balance sobre su vida y algunas de las personas que forman parte de ella, Laura reconoce que le hubiera gustado formar una familia junto al padre de sus hijos: "Al final no ha podido ser". Visiblemente emocionada, Laura reconocía que los últimos años en su relación no han sido nada fáciles, aunque ambos han intentado seguir adelante por sus hijos: "Ha habio muchas separaciones en mi relación, deberíamos haberlo llevado a cabo desde hace tiempo" y añadía "siempre he querido formar una familia con el padre de mis hijos pese a muchas ruputras, al final creo que la separación es lo mejor, que nuestros hijos crezcan felices viéndonos a nosotros felices". Triste por no haber conseguido que este proyecto de vida que habái creado con Benji Aparicio salga adelante, la concursante reconocía: "El amor de mi vida creo que no ha llegado todavía. El amor se tiene que demostrar y creo qe eso ha fallado, por parte de los dos, pero más por unas partes que por otras. Me siento mejor conmigo misma estando sola". Además la hija de Kiko Matamoros reconocía que uno de los grandes problemas en su relación ha sido que ninguno de los dos componentes ha sabido estar solo: "He tenido mucha dependencia del padre de mis hijos, al final siempre íbamos y veníamos por no saber estar solos. A día de hoy creo que yo lo estoy llevando bastante bien". Al enfrentarse al escalón de Makoke, Laura no podía evitar recordar todo el daño que la madre de su hermana le ha hecho a su familia, al menos bajo su punto de vista: "Es la madre de mi hermana pero cuando haces daño a una familia... el daño que sigue haciendo a una familia, yo internamente lo paso muy mal. Mi familia son mis hermanas, mi padre, mis tías y tíos y en esto MJ me hace mucho daño muchas veces. Respeto que sea la madre de mi hermana pero no comparto las actitudes que ha tenido con nosotros, no todo vale por dinero". Tras estas palabras, Makoke también respondía desde plató visiblemente molesta por las palabras de la hermana de su hija. "Estoy hasta las narices, soy el pin, pan, pun de esta familia pero yo tengo la conciencia muy tanquila". Cansada de las constantes acusaciones de Laura en las útlimas semanas, Makoke insistía: "Yo de Laura y de sus hermanas no he hablado nunca jamás, ella estuvo un reality hablando de mí, se ha hecho muchas exclusivas, yo jamás he ganado un duro hablando de ellos".