Laura Escanes aclara sus polémicas declaraciones sobre la diferencia de edad en las relaciones

Hace unos días Laura Escanes reaparecía en el eventazo de CASA MÓ BOUQUET y allí atendía a los medios asegurando que se encuentra en un buen momento de su vida y aclaró las polémicas declaraciones que tuvo sobre la diferencia de edad en las parejas. "Creo que es una entrevista súper bonita, que es de dos horas, que no son cinco minutos que no hemos hablado solo de eso, hemos hablado de muchísimas cosas más, pero al final hablo de mi experiencia" explicaba la influencer, quien no entendía porqué han tenido tanta repercusión: "No estoy, evidentemente, cargando contra nadie, es mi experiencia, lo hablo con todo el amor del mundo y si escuchas la entrevista entera lo verás que hablo con muchísimo cariño y respeto". En dicho evento en el que Isabel Preysler fue embajadora, Laura nos aseguró que "la veo fenomenal. A mí me encanta que cuenten con perfiles como ella, ya la han hecho otras gafas A veces también, y creo que todo el mundo tiene lugar en redes sociales, al final tiene mucho alcance, tanto en redes sociales, la importancia que tiene ella, cualquier cosa que diga va a ser noticia, y en los medios también, entonces que esté presente en momentos así me parece importante". Además, nos desvelaba que se encuentra "en un momento muy feliz, profesionalmente bastante denso, pero muy feliz, disfrutando de muchas cosas, súper agradecida y en paz" y... ¡atención! porque dejó claro que no está de nuevo enamorada. "El corazón contento porque estoy tan bien rodeada de gente que quiero, de cosas que me hacen feliz, que eso lo hace contento" nos confesaba, pero dejaba claro que "no" tiene pareja: "Encuentro el amor en mis amigos, en mi hija, en mi trabajo, en mí misma. Pero no tengo novio, si esa es la pregunta".