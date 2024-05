La productora de Hollywood MTP y LaLiga Studios se unen para desarrollar contenidos en el universo del fútbol

La productora de Hollywood MTP de Mike Tollin, productor ejecutivo de 'The Last Dance', y LaLiga Studios se unen para desarrollar contenidos en el universo del fútbol, con una alianza "estratégica" que tiene como objetivo "crear proyectos innovadores dirigidos a una audiencia global", según un comunicado. "La alianza estratégica entre los líderes de la industria de la creación de contenidos deportivos a ambos lados del Atlántico, tiene por objetivo crear proyectos innovadores dirigidos a una audiencia global2, informó LaLiga este lunes. Para LaLiga Studios, esta unión permitirá desarrollar "proyectos que llevarán al fútbol más allá del terreno de juego alcanzando a nuevas audiencias", según palabras de Chalo Bonifacino Cooke, CEO de la entidad. La productora estadounidense Mike Tollin Productions (MTP), anteriormente conocida como Mandalay Sports Media, es una compañía audiovisual de Los Ángeles orientada al deporte. Al frente de la misma está Mike Tollin, productor ejecutivo de 'The Last Dance', la miniserie sobre Michael Jordan y los Chicago Bulls que se convirtió "en el documental más visto de la historia en ESPN en Estados Unidos y en un éxito que batió récords en Netflix". La carrera de Tollin en Hollywood incluye desde largometrajes de ficción a éxitos televisivos y documentales como 'Hank Aaron: Chasing the Dream', nominado a los Oscar. Fue uno de los productores originales de la histórica serie 30 for 30 de ESPN y, en la última década, ha sido el encargado de contar las historias de iconos deportivos como Michael Jordan, Derek Jeter, Allen Iverson y Shaun White. "En la última década, el interés por el fútbol y el deporte en general ha cobrado un gran protagonismo en Estados Unidos. El público americano está descubriendo aquellos aspectos que hacen al fútbol el deporte más practicado del mundo. Nuestra asociación con LALIGA Studios va a permitir acercar el deporte a un nuevo grupo demográfico a través de nuevas maneras de narrar historias apasionantes", aseguró Jonathan Vogler, presidente de Unscripted de MTP. Aún no se han anunciado los detalles de los estrenos que verán la luz gracias a la alianza, pero ya se está trabajando en el primero de ellos, liderado por el director y productor, ganador de un premio Emmy, Diego Hurtado de Mendoza. "Este proyecto supone la combinación perfecta entre MTP, que cuenta con una inigualable trayectoria creando los proyectos deportivos audiovisuales más memorables de los últimos años, y la LALIGA, la competición de fútbol más dinámica del planeta. Esta unión es una plataforma perfecta para soñar las ideas más grandes y desarrollar los contenidos más ambiciosos que conecten con una audiencia global", dijo Hurtado de Mendoza. Banijay Iberia (parte de Banijay) y LaLiga unieron sus fuerzas el año pasado para lanzar LaLiga Studios, una compañía liderada por Chalo Bonifacino Cooke. Su asociación con MTP refleja el "compromiso de Banijay de crecer en el ámbito del entretenimiento deportivo a través de nuevas asociaciones, inversiones en contenidos y fusiones y adquisiciones tras el reciente lanzamiento de Banijay Sports", según el comunicado.