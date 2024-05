Kennedy, candidato independiente a las elecciones de EE.UU., denuncia a Meta por censura

Nueva York, 13 may (EFE).- Robert F. Kennedy Jr., el principal candidato independiente a las elecciones presidenciales de Estados Unidos, denunció este lunes a la tecnológica Meta y a su consejero delegado, Mark Zuckerberg, por supuesta censura.

El político argumentó en una demanda en un tribunal de California que un corto biográfico sobre su vida y su activismo climático llamado 'Who is Bobby Kennedy? (¿Quién es Bobby Kennedy?) ha sido "censurado en Facebook e Instagram" tras su lanzamiento el pasado 3 de mayo, según un comunicado.

Kennedy Jr. dijo que tras el lanzamiento del corto, narrado por el actor Woody Harrelson, los usuarios de Facebook e Instagram no podían compartirlo ni publicarlo, y Meta les ofreció explicaciones "contradictorias" e incluso "amenazas sobre las consecuencias adversas" de hacerlo.

"Esto va más allá de restringir la libertad de expresión sobre problemas e ideas. Meta está censurando un filme biográfico sobre un gran candidato en un año electoral. ¿Cómo pueden los votantes tomar una decisión informada si se les niega la información básica sobre la vida de un candidato", comentó.

El abogado de Kennedy Jr., Rick Jaffe, especializado en la Primera Enmienda, que protege la libertad de expresión, destacó que el caso llama la atención "sobre la censura de candidatos políticos por gigantes de las redes sociales como Meta", que también es propietaria de WhatsApp.

"No tengo dudas de que este caso sentará precedente ya que los estadounidenses cada vez se apoyan más en las redes sociales para formar sus opiniones y valores", agregó su abogado, que ha pedido compensación por daños y una orden que impida a Meta "seguir interfiriendo" con las elecciones.

Este mismo lunes, se publicó un estudio de dos profesores de Stanford en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences, la cual concluye que Facebook e Instagram tienen una influencia limitada en los votantes en época electoral, tras el mayor ejercicio de desconexión de redes sociales hasta la fecha.

El político independiente recientemente copó titulares al trascender en prensa que sus médicos le informaron hace años de que tiene un gusano parasitario muerto en el cerebro, razón que explicaría los problemas cognitivos que sufrió en el pasado, pero que dijo ya no le afectan.

Aunque el 'díscolo' de los Kennedy no tiene posibilidad de arrancar la Presidencia de Estados Unidos a demócratas o republicanos, su simple presencia en las papeletas puede causar un daño irreparable a uno de los dos grandes partidos. EFE

