Honduras ensalza el acuerdo de migración circular con España, que ya beneficia a casi 500 hondureños

El ministro de Relaciones Exteriores de Honduras, Eduardo Enrique Reina, ha puesto en valor el acuerdo para migración circular alcanzado hace ya tres años con España y gracias al que migrantes hondureños obtienen trabajo temporal en territorio español; y ha confirmado que en este tercer periodo participarán casi 500 personas. "El acuerdo ha sido importante, es una magnífica buena práctica. Ya vamos a por el tercer periodo anual de esta migración circular de trabajadores migrantes. Se inició con un grupo pequeño de cien personas y ahora hemos llegado casi a las 500 personas", ha relatado Reina en declaraciones a Europa Press. Así las cosas, el encargado de la cartera de Exteriores hondureño ha incidido en los buenos resultados de este proyecto, pues hasta la fecha más del 98 por ciento de los hondureños que han viajado a España para trabajar, principalmente en campañas agrícolas en el sur, han regresado a Honduras. Según ha relatado Reina, las autoridades hondureñas se centran en mejorar esta iniciativa no solo con conversaciones con el Gobierno español, sino también con empresarios. Además, ha adelantado que su objetivo es ampliar esta iniciativa para que los hondureños puedan trasladarse a otras regiones españolas. Más allá de esto, el ministro Reina ha reconocido que Honduras guarda "magnificas relaciones" con España, incidiendo en el acuerdo firmado este mismo lunes con el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, para la homologación de perisos de conducir, o el memorando de entendimiento para la promoción internacional de la lengua española en el ámbito diplomático. En este punto, Reina ha aprovechado para ensalzar el envío de material sanitario por parte de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) rumbo a Honduras para ayudar a hacer frente al devastador incendio que arrasó el único hospital público de Roatán a mediados de abril. "Es muy importante para Honduras. España es de los primeros países que se hizo presente (...) Nos darán una donación de material médico, material quirúrgico, que servirá para un periodo de transición mientras se inicia la construcción de un nuevo hospital en Roatán", ha detallado. COMISIÓN CONTRA LA CORRUPCIÓN EN HONDURAS Respecto a la situación a nivel nacional, Reina ha incidido en la conformación de la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH), una promesa de campaña de la presidenta Xiomara Castro y que cuyo objetivo será el de "tener cierta independenciapara denuciar casos de corrupción". "Honduras ha vivido una época muy dura que viene desde los últimos doce años en lo que hemos denominado nostros como una 'narcodictadura'. El hecho más claro del rumbo de esto es el juicio contra (el expresidente) Juan Orlando Hernández en la Corte Sur de Nueva York", ha señalado. A comienzos del pasado mes de marzo, la Justicia neoyorquina declaró culpable al expresidente Hernández (2014-2022) por tres cargos de narcotráfico. "Hay una serie de hechos de corrupción de alto nivel y alto impacto que involucran no solo a políticos, no solo al sector público, sino también a posibles grupos y cárteles dels sector privado", ha añadido Reina. "La idea de esta comisión (la CICIH) es que sea autónoma, independiente e imparta, que construya los estándares y los criterios de Naciones Unidas y que vaya dirigida precisamente a investigar estos casos a fondo y darle respuesta a estar grandes expectativas que ha tenido el pueblo hondureño, sobre todo cuando la institucionalidad quedó tan debilitada en todo este tiempo", ha señalado el ministro. Sobre las actividades del expresidente Hernández, Reina ha lamentado que las instituciones hondureñas no fuera capaces de "hacer lo necesario" para frenar al exmandatario, si bien se ha mostrado confiado en que precisamente un organismo con la CICIH servirá para abordar causas similares. "Creo que esto refleja muy bien hasta donde llegó el país y lo que tenemos que hacer para recuperarlo. Es parte del interés de la presidenta Castro, de cómo recuperamos Honduras de donde estaba a donde está ahora, buscando crear una mejor imagen internacional", ha remachado. "NO INJERENCIA" EN VENEZUELA Y ACERCAMIENTO A CHINA Interrogado por la situación política en Venezuela, donde se celebrarán elecciones a finales de julio pero en las que la principal plataforma de la oposición no ha podido inscribir a su candidata, María Corina Machado, Reina ha recalcado que Honduras "respeta enormemente las decisiones soberanas de los Estados, sobre todo los latinoamericanos". "Respetamos el principio de no intervención en asuntos internos, y en este caso creemos en el espacio que hay que dar al pueblo venezolano para que decida soberanamente sobre su futuro en elecciones libres", ha señalado Reina, que ha incidido en que Honduras enviará una "misión de acompañamiento" durante los comicios. "Esperemos que se respete el resultado que se dé en Venezuela. Es un país que ha tenido más de 48 procesos electorales recientemente. Nuestra opinión es que se respete en cualquier caso la decisión que tome el pueblo venezolano", ha añadido. Finalmente, sobre el acercamiento a China y la ruptura de relaciones entre Honduras y Taiwán, Reina ha destacado que todo esto formaba parte del plan de gobierno de la presidenta Castro, y ha destacado que se trata de "un hecho concreto y pragmático". "En el caso de Honduras, China era ya el tercer socio comercial del país, aún cuando nosotros teníamos relaciones con Taiwán. Y los procesos de inversión son mucho mayores", ha dicho el ministro hondureño, que ha incidido en que Tegucigalpa está comprometido "con el principio de una sola China". "Creo que es una tendencia prácticamente internacional. Ya, de hecho, creo que en América en general solo quedan tres países que reconocen Taiwán", ha zanjado Reina, que finalmente ha defendido que este acercamiento a China brinda "nuevas posibilidades para mercados comerciales y de cooperación".