Finito de Córdoba reaparece serio y preocupado tras el enfrentamiento entre Arantxa del Sol y Ana Herminia

Las especulaciones acerca de un presunto idilio entre Finito de Córdoba y Ana Herminia -que habrían 'esparcido' la venezolana en España y su novio, Ángel Cristo Jr. en 'Supervivientes'- están pasando factura al torero y a Arantxa del Sol. La modelo, suyo aterrizaje en la realidad tras su expulsión del reality está siendo más duro de lo que imaginaba, protagonizaba este jueves un tenso reencuentro con la nuera de Bárbara Rey después de que Ana Herminia confesase que siente un "cariño especial" por el torero. A pesar de que durante la gala Arantxa se mostró despreocupada y confirmó que Juan Serrano y la novia de Ángel Cristo son amigos desde hace años y su marido también tiene aprecio por la joven, tras el programa habría increpado a Ana Herminia llamándola "falsa" y "mala" a gritos. Intentando mantenerse al margen del enfrentamiento entre su mujer y la que hasta ahora era su amiga, y horas antes de que Arantxa confesase en 'Conexión Honduras' que en Honduras le dio una colleja al hijo de Bárbara Rey por contarle a sus compañeros que Finito le habría sido infiel con su novia, el torero continúa cumpliendo con sus compromisos profesionales. Y este fin de semana ha reaparecido en La Carolina, Jaén, donde con un rostro tenso y preocupado que no pasó inadvertido, no tuvo su mejor tarde. Con la llamativa ausencia de su mujer arropándole desde el tendido, Juan no tuvo suerte ante el toro y, a diferencia de sus compañeros de cartel, no logró cortar ninguna oreja ni salir a hombros de la plaza. Y muy serio tampoco ha respondido a las preguntas de la prensa, dejando en el aire cómo está sobrellevando lo que se está rumoreando sobre él y Ana Herminia y si las declaraciones de la novia de Ángel Cristo han pasado factura a su matrimonio con Arantxa.