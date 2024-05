El PSC pide a ERC no bloquear un Govern socialista en Cataluña

La portavoz del PSC, Núria Parlon, ha expresado este lunes el respeto de los socialistas por la decisión del presidente de la Generalitat en funciones, Pere Aragonès, de no recoger su acta de diputado y dejar la primera línea política tras los malos resultados de ERC en las elecciones, y ha pedido a los republicanos no bloquear al PSC la posibilidad de conformar un Govern. "Nos gustaría que, aunque ellos hayan decidido que estarán en la oposición, no bloqueen la posibilidad de que el PSC gobierne en Cataluña igual que nosotros no hemos bloqueado cuando estaban en minoría", ha sostenido en una rueda de prensa en la sede del partido tras la reunión de la Comisión Ejecutiva. Parlon ha afirmado que el PSC no ha bloqueado desde la oposición "la posibilidad de avanzar y garantizar la gobernabilidad" del gobierno en minoría de ERC tras la salida de Junts del Govern como, por ejemplo, apoyando los Presupuestos de la Generalitat antes de la convocatoria de elecciones anticipada. "Nuestra oposición desde el Parlament ha sido seria y siempre de mano tendida. Hemos trabajado para construir una alternativa pero, a la vez, hemos estado siempre cerca para poder tejer aquellos puentes necesarios", ha añadido. Finalmente, ha expresado "todo el reconocimiento hacia la figura de Pere Aragonès" por los años en los que ha estado al frente del Govern de la Generalitat.