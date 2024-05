El procurador de Bolivia denuncia "a título personal" a Evo Morales por injurias y calumnias

El procurador general de Bolivia, Cesar Siles, ha anunciado este domingo que presentará "a título personal" una demanda penal contra el expresidente Evo Morales al que acusa de injuria y calumnias, después de que presentara un audio de una supuesta reunión en la que presentaba una "estrategia" para quitarle de la jefatura del Movimiento al Socialismo (Bolivia). "Acuden a la desinformación, es momento de hacer algo al respecto (...) Se presentan acusando a una autoridad como es el procurador, presentan audios que ni siquiera se escuchan, transcripciones que no sé de dónde salen. Vamos, en la vía personal, en la vía profesional, como abogado formado en derecho, a iniciar las acciones legales correspondientes", ha declarado en una entrevista recogida por la agencia ABI. Siles ha descartado dichas acusaciones, afirmado que "ni siquiera se escucha algo desde" su voz, y ha señalado que es momento de "sentar un precedente sobre estas calumnias". Asimismo, ha indicado que Morales solo muestra su "desesperación" al no haber cumplido con los requisitos para formar parte de la renovación de la directiva del MAS. Por otro lado, tras la petición del actual presidente, Luis Arce, de convocar a un congreso de unidad del MAS, Morales le ha pedido que diga públicamente que no impulsará la proscripción del partido ni su inhabilitación. Días antes, el mandatario le instó a reflexionar para que pueda "sentarse con el Pacto de la Unidad (el ala arcista) y redactar una convocatoria" para un congreso de unidad. "Si de verdad Lucho quiere un nuevo congreso de unidad, yo quiero que públicamente diga: 'Lucho no va a impulsar ni la proscripción del MAS-IPSP, ni la inhabilitación de Evo'. Así vamos a creer, que diga públicamente, no solamente al pueblo boliviano, sino también a la comunidad internacional", ha manifestado Morales.