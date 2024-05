El primer ministro de Chad presenta un recurso ante el Constitucional por el resultado de las presidenciales

El primer ministro de Chad, Succes Masra, ha anunciado este domingo que ha presentado un recurso ante el Consejo Constitucional del país, al cuestionar los resultados provisionales de las elecciones presidenciales publicados por parte de la autoridad electoral, que señaló que había obtenido solamente el 18 por ciento de los votos frente al actual presidente de transición, Mahamat Idriss Déby, que ganó los comicios con un 61 por ciento. "Ayudados por nuestros abogados, hoy contactamos al Consejo Constitucional por la verdad en las urnas. Gracias a todos los ciudadanos que han contribuido a documentar la verdad de las urnas", ha indicado a través de su perfil en la red social X, donde ha hecho un llamamiento a "seguir siendo pacíficos por amor" al país. Así, ha manifestado que "este cambio es irreversible" y que "será implementado de una forma y otra por todo el pueblo para que reine la justicia y la igualdad", al tiempo que ha pedido "evitar caer en la trampa de las provocaciones" porque "el pueblo siempre triunfa". El organismo tiene ahora diez días para pronunciarse y emitir su veredicto. El partido político de Masra, Les Transformateurs, ha afirmado que su candidato ha ganado las elecciones con el 73 por ciento de los votos, según su propio recuento. "Revirtieron los números del resultado final (...) Tenemos la evidencia y todos los chadianos lo saben", declararon en los últimos días. Horas antes de la publicación de los resultados de la Agencia Nacional de Gestión Electoral (ANGE), Masra reclamó su victoria y sugirió que se oponía a la elección de Déby, animando a la población a no "ceder ante estas manipulaciones" y a "movilizarse pacíficamente". "Ganamos el 6 de mayo. No queremos que nuestro pueblo sobreviva, sino que viva. Lo que temíamos está sucediendo: un pequeño grupo de individuos ha decidido invertir el orden de los números. (...) Todos sabemos que quieren robarle la victoria al pueblo. El pueblo se está levantando y no permitirá que esto suceda", declaró. Después de conocer los resultados oficiales, Déby aseguró que era "el presidente electo de todos los chadianos", tanto de quienes le votaron como de "quienes tomaron otras decisiones", y aseguró que hará "todo lo posible para respetar" sus promesas. Estas elecciones han sido el cúlmen del proceso de transición abierto tras la muerte en abril de 2021 de Idriss Déby, padre del actual presidente de transición, en un ataque por parte del grupo rebelde Frente para la Alternancia y la Concordia en Chad (FACT) durante una visita a la línea de frente.