El presidente del ente electoral venezolano rechaza el alivio de sanción personal de la UE

Caracas, 13 may (EFE).- El presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela, Elvis Amoroso, rechazó este lunes el levantamiento de la sanción personal de la Unión Europea (UE), después de que el bloque anunciara este beneficio para él y otras personas relacionadas con el ente comicial, y aseguró que no acepta la prebenda si esta no se extiende a todos los sancionados.

El Consejo de la UE decidió la suspensión temporal de las restricciones de viaje impuestas a Amoroso y tres antiguos miembros del CNE, a fin de favorecer la organización de unas elecciones presidenciales "inclusivas y competitivas" el 28 de julio, explicó a EFE el portavoz comunitario de Exteriores Peter Stano.

Horas después de darse a conocer la concesión, Amoroso compareció ante la prensa para exigir el levantamiento total de todas las sanciones impuestas por la UE y demás países del mundo, al considerar que estas afectan negativamente al desarrollo y recuperación del país, pese a que las del bloque comunitario son individuales y sin incidencia en bienes del Estado ni empresas públicas. EFE

