El Atlético asalta el Di Stéfano y abre hueco en la pelea por la tercera plaza de la Liga F

El Atlético de Madrid dio un gran paso para hacerse con la tercera posición de la clasificación de la Liga F 2023-2024, que da acceso a la previa de la Liga de Campeones, después de imponerse en el derbi al Real Madrid por 2-3 y aprovechar los tropiezos del Levante UD y el Athletic Club, en partidos correspondientes a la vigesimoséptima jornada del campeonato. El conjunto rojiblanco fue capaz de ganar en el Estadio Alfredo di Stéfano para volver a amargar al madridista, que sumó su quinto partido seguido, contando la final de la pasada Copa de la Reina, sin ser capaz de ganar a las colchoneras, que también fueron su verdugo esta campaña en el torneo del k.o. La danesa Caroline Moeller adelantó pasada la media hora al equipo que entrena Alberto Toril, pero el de Arturo Ruiz replicó rápidamente con el gol de la brasileña Ana Vitoria y tras el descanso se puso por delante con un tanto de la nigeriana Rasheedat Ajibade. La central brasileña Kathellen igualó a dos, pero un gran disparo desde fuera del área de la centrocapista noruega Boe Risa dio los tres puntos a las visitantes y acabó con la buena racha del Real Madrid, que llevaba cinco triunfos seguidos y que ya no podrá superar su récord de puntos. De este modo, el Atlético defendió su tercera plaza y alargó a tres los puntos su ventaja sobre el Levante UD, que no pudo pasar del empate a un gol en su visita al Levante Las Planas gracias a un tanto en los minutos finales de Erika González que igualó el de Jessica Martínez al filo del descanso. El equipo catalán perdió dos puntos en su pelea por evitar un descenso que tiene precisamente a esa distancia. Además, el Athletic Club dijo prácticamente adiós a sus opciones de tercera plaza, que le queda a siete puntos después de ser goleado por el campeón FC Barcelona en el Johan Cruyff por 7-0 en un día de fiesta para las blaugranas que recibieron su trofeo de campeonas de la competición. Los dobletes de Mariona Caldentey y Vicky López, y los goles de Bruna Vilamala, Esmee Brugts y Ona Batlle no tuvieron respuesta del conjunto visitante, cuya derrota fue aprovechada por el Madrid CFF para superarle en la tabla y ponerse a cinco puntos del Atlético tras golear 6-1 a un Valencia todavía en problemas con el descenso, con el que sólo tiene cuatro puntos de ventaja. Precisamente, en esta 'batalla' por no perder la categoría, los más beneficiados de la jornada fueron la SD Eibar, que puso ocho de diferencia tras empatar (1-1) con un Villarreal que continúa penúltimo y a dos de la salvación, y el Real Betis, que se llevó el duelo directo ante el Granada (2-3) y tiene cuatro sobre la 'quema', mientras que el conjunto granadino sólo dos. Finalmente, en dos de los partidos sin 'demasiado' en juego, el Sevilla se impuso 2-0 en el derbi ante el ya descendido Sporting Club Huelva, mientras que la Real Sociedad, a una semana de jugar la final de la Copa de la Reina ante el FC Barcelona, salió de su mala racha de resultados al ganar 0-1 al Costa Adeje Tenerife.