Comisiones del Senado argentino retoman debate sobre ley clave para Javier Milei

Buenos Aires, 13 may (EFE).- La Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, proyecto estrella del Ejecutivo de Javier Milei, afronta desde este lunes una semana decisiva en su discusión previa a su tramitación en el Senado.

Una reunión plenaria de las comisiones de Legislación General, de Presupuesto y Hacienda y de Asuntos Constitucionales del Senado retomará este lunes a las 15.00 hora local (18.00 GMT) el debate de la ley y el paquete fiscal que fueron aprobados por Diputados el 30 de abril pasado y que el Ejecutivo necesita para mostrar gobernabilidad y sustentabilidad a su programa económico.

A la par, continúan las negociaciones del oficialismo con los otros bloques de Senadores y gobernadores de provincias para aprobar una ley que el Ejecutivo se había impuesto como plazo antes del 25 de mayo.

Los tiempos corren en contra del oficialismo porque varios referentes de la oposición cuestionan el nivel del impuesto a las ganancias (renta) sobre los salarios, el Régimen Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI) y el blanqueo de capitales que están contenidos en los proyectos de ley.

Si los senadores modifican el proyecto de ley, deberá volver a Diputados para que sea finalmente sancionada.

El portavoz presidencial, Manuel Adorni, defendió este lunes el RIGI al indicar que "no es el saqueo al país", "no ayuda a que los empresarios se lleven el dinero al exterior", "ni mucho menos funde pymes", sino que atraerá inversiones superiores a los 200 millones de dólares que “no se realizan si no existe la estabilidad tributaria y cambiaria” y “dará impulso a la economía, a las inversiones y al empleo”, y permitirá “triplicar el nivel de las exportaciones en una década”.

Los senadores de La Libertad Avanza, partido de ultraderecha liderado por Milei, son sólo siete, otros 33 son peronistas opositores y el resto de los 72 legisladores de la Cámara Alta está compuesto de potenciales aliados.

Esta es la segunda vez que el Parlamento debate el proyecto de ley, ya que en febrero fue aprobado en general por la Cámara de Diputados, pero después, ante una derrota segura en la votación artículo por artículo en la Cámara Baja y un previsible posterior rechazo en el Senado, el oficialismo optó por devolver el proyecto a comisiones.

Tras sucesivas negociaciones, el Gobierno remitió un nuevo proyecto con 232 artículos (frente a los 664 de la iniciativa original), el primero de los cuales declara la emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética por el plazo de un año, dándole al Ejecutivo facultades delegadas en esas materias, bastante menos que las pretendidas inicialmente por Milei.

La iniciativa permite la reforma del Estado, habilita a privatizar una decena de empresas, supone polémicos cambios en la legislación laboral y de jubilación e incluye incentivos para el sector de la energía y los hidrocarburos y para las grandes inversiones. EFE

