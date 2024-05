Comienza la selección del jurado en segundo juicio contra senador demócrata Bob Menéndez

Nueva York, 13 may (EFE).- El senador estadounidense Bob Menéndez retornó este lunes a un tribunal federal en Nueva York para la selección del jurado del juicio en su contra por 16 cargos, entre ellos soborno por presuntamente aceptar miles de dólares a cambio de favores políticos y conspirar para actuar como agente extranjero de Egipto.

Al final de la tarde aún no se había elegido a los miembros del jurado, en un juicio que se prevé se extenderá hasta la primera semana de julio, de acuerdo con The New York Times.

Menéndez, demócrata de 70 años que representa a Nueva Jersey y un histórico entre los latinos en primera línea política, fue acusado junto a su esposa Nadine, -ambos se declararon no culpables- pero esta logró que el tribunal separase los juicio de ambos alegando razones de salud.

En este caso están también acusados los empresarios de Nueva Jersey Wael Hana y Fred Daibes, que también se han declarado no culpables y hoy se sentaron detrás de Menéndez. Un tercer empresario, José Uribe, se declaró culpable y está cooperando con las autoridades.

Menéndez, que vestía chaqueta oscura, corbata roja de rayas y lucía tranquilo, fue acusado originalmente en septiembre del año pasado de haber aceptado lingotes de oro, dinero en efectivo y un lujoso Mercedes-Benz descapotable a cambio de conceder favores a empresarios con sus contactos internacionales con el Gobierno de Egipto.

Posteriormente, en octubre de ese año le imputaron de presuntamente actuar como un "agente extranjero" para ese país.

En marzo de este año la Fiscalía federal anunció nuevos cargos contra el veterano político, que ha representado durante tres décadas a Nueva Jersey en el Congreso, primero desde la Cámara de Representantes y luego desde el Senado.

Los actos de corrupción que se le imputan habrían ocurrido desde al menos 2018 y 2022, según la acusación.

Luego de los últimos cargos, Menéndez, que ahora está libre bajo fianza de 100.000 dólares, anunció que no buscaría la reelección en las primarias demócratas para el Senado pero no descartó lanzarse como independiente.

Esta es la segunda vez en la carrera política que Menéndez es acusado de soborno. En 2015 enfrentó 14 cargos relacionados con cientos de miles de dólares en lujosos obsequios y donaciones de campaña que recibió del oftalmólogo de Florida Salomon Melgen.

Melgen fue declarado culpable de fraude y lo sentenciaron a más de 15 años de prisión, pero el jurado en el caso de Menéndez no logró un veredicto en ninguno de los 18 cargos, por lo que el juicio en 2017 en Nueva Jersey fue declarado nulo.

Aunque la Fiscalía había anunciado su intención de volver a presentar cargos al político, luego desistió. EFE

