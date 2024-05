Ascienden a unos 360.000 los palestinos huidos de Rafá durante la última semana por la ofensiva de Israel

Alrededor de 360.000 palestinos han huido durante la última semana de la ciudad de Rafá, situada en la frontera entre la Franja de Gaza y Egipto, ante el aumento de los bombardeos israelíes y las incursiones militares en la ciudad, que incluyen la toma del lado palestino del paso fronterizo y la suspensión de la entrega de ayuda a través del mismo desde hace seis días. "Cerca de 360.000 personas han huido de Rafá desde la primera orden de evacuación hace una semana", ha dicho la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA), que ha agregado que "los bombardeos y otras órdenes de evacuación en el norte de Gaza han creado más desplazamiento y miedo para miles de familias". "No hay a donde ir. No hay seguridad sin un alto el fuego", ha señalado el organismo en su cuenta en la red social X. Así, cerca de 60.000 personas habrían huido de la ciudad durante las últimas 24 horas, según los datos de la UNRWA, que durante la jornada del domingo cifró en alrededor de 300.000 los desplazados a la fuerza desde Rafá. El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, denunció el domingo "un nuevo desplazamiento masivo para una población de por sí traumatizada". "¿A dónde quiere (Israel) que vayan? ¡Ya no queda lugar seguro en Gaza!", afirmó, antes de sostener que se trata de "gente que está exhausta, que tiene hambre y que se ha quedado sin opciones". "Las otras ciudades de Gaza, como Jan Yunis, que en principio deberían albergar a esta gente han quedado reducidas a escombros y siguen bajo ataque", afirmó, al tiempo que sostuvo que es "imposible reconciliar las órdenes de evacuación (...) con los requerimientos vinculantes del Derecho Internacional y las medidas provisionales ordenadas a este respecto por la Corte Internacional de Justicia (CIJ)". El Ejército de Israel anunció el 7 de mayo el control del lado palestino del paso de Rafá, suspendiendo las operaciones humanitarias, lo que ha hecho aumentar la preocupación internacional por el ahondamiento de la crisis humanitaria. La operación fue lanzada tras rechazar una propuesta de alto el fuego previamente aceptada por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).