Almeida: "Mbappé está muy cerca ya de Madrid"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, afirmó este lunes que el futbolista francés Kylian Mbappé está ya "muy cerca de Madrid", tras confirmar este su adiós al Paris Saint-Germain en cuanto acabe esta temporada después de siete años. "Lo dijeron los niños, 'que venga Mbappé, que venga Mbappé'. Es lo que decían los niños y, como dije ayer, los niños suelen decir la verdad o siempre dicen la verdad, por tanto, a mí me parece que Mbappé está muy cerca ya de Madrid", expresó en declaraciones a los periodistas desde la Casa de la Panadería, después de recibir ayer en el Palacio de Cibeles al Real Madrid tras ganar su última Liga. Sin embargo, el entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, apuntó que "ni mucho menos" están pensando en Kylian Mbappé, con la celebración del título de Liga este domingo en la capital y la final de Liga de Campeones el día uno de junio, después de preparar este sábado ese asalto a Wembley con un 0-4 al Granada. En la visita del equipo al Ayuntamiento de Madrid, el alcalde aseguró que la última Liga es "un título extraordinariamente merecido, sólo hay que ver los números", dijo, agradeciendo a Florentino Pérez, "la labor deportiva que ha hecho". Sobre la posibilidad de que el regidor, conocido aficionado del Atlético de Madrid, se ponga la camiseta del Real Madrid si finalmente el equipo gana la Champions, señaló que no va a "hacer 'spoiler'". "No hay que apresurarse, primero hay que ganarla en Wembley y luego, en su caso, ya veremos cómo es la celebración", expresó.