Alejandra Rubio y Carlo Costanzia celebran su debut en pareja en un plató con una comida en un exclusivo restaurante

Tres meses después de conocerse, la relación de Alejandra Rubio y Carlo Costanzia está más que consolidada y va muy en serio. Y buena prueba de ello, después de salir a la luz que Terelu Campos ya conoce al novio de su hija, es que la tertuliana no dudó en acompañar al actor en su regreso al plató de '¡De Viernes!' A pesar de que la pareja ha asegurado en más de una ocasión que quieren vivir su amor lejos de los focos, Alejandra irrumpió en plena entrevista para dar una sorpresa al hijo de Mar Flores, que mostrando su faceta más romántica declaró su amor por la nieta de Teresa Campos en directo: "Es muy difícil encontrar a una persona que esté en los malos momentos, eso es lo fundamental. ¿Por qué tengo que decir tres cosas cuando diría diez mil?" ha confesado cuando le han preguntado cuáles son las tres cosas que más le gustan de Alejandra. "El amor es una palabra muy grande y yo no voy a contaros lo enamorado que estoy de una persona ni lo que le digo en privado. Es una relación demasiado estable con todo lo que ha pasado y estando en el foco día tras día" confesaba minutos antes sin revelar si está o no enamorado de la influencer. Presumiendo de su felicidad, la pareja ha celebrado el 'éxito' de su debut juntos en un plató de televisión con un plan tan romántico como exclusivo; una comida para dos en uno de los restaurantes más lujosos de la capital, de donde salieron con segundos de diferencia derrochando sonrisas aunque sin pronunciarse sobre la entrevista de Carlo ni la reacción de Terelu a la misma. De regreso en el domicilio del protagonista de 'Toy Boy', donde Alejandra pasa cada vez más tiempo, el hijo de Mar Flores -que según ha revelado Amor Romeira en 'Fiesta' ya ha conocido a su 'nuera' y todo ha sido amabilidad y buen rollo- ha salido a pasear a su mascota y no ha podido evitar una carcajada cuando le hemos preguntado si están pensando en irse a vivir juntos, si se le ha pasado por la cabeza pedirle matrimonio a su novia, o si va a quedar pronto de nuevo con Terelu para formalizar su relación. "Con veros me vale" ha exclamado con una gran sonrisa.