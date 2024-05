Xavi: "La planificación de la temporada que viene no depende de ser segundos"

El entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, ha asegurado que la planificación deportiva de la próxima temporada "no depende" de terminar LaLiga EA Sports en segunda posición, aunque es "el objetivo principal en estos momentos", algo que tratarán de conseguir este lunes en el encuentro ante la Real Sociedad en el Estadi Olímpic Lluís Companys (21.00 horas). "No creo que dependa de esto -el segundo puesto- la planificación de la temporada siguiente. Para nosotros es muy importante quedar en el segundo lugar y jugar una Supercopa, otro título en juego para la temporada que viene, pero la planificación con Deco consensuada totalmente no va a cambiar para nada. El alivio es ganar nosotros, sobre todo ganar mañana, ganar los cuatro partidos que nos restan", declaró en rueda de prensa. Sí reconoció que sería "un contratiempo importante y un paso atrás" no terminar en esa segunda posición. "Volveremos a tener otra oportunidad para conseguir esa segunda plaza, que para nosotros es el objetivo principal en estos momentos. Y quedan cuatro partidos. Mañana es un partido vital para nosotros para volver a ganar el segundo puesto. Volver a recuperar esta segunda plaza significaría muchísimo a falta de tres partidos para acabar la Liga", señaló. "Quedan dos semanas para acabar la temporada y ahora el objetivo del club, de los jugadores y del equipo es quedar segundos. Es el momento de estar juntos, de estar centrados en lo que queda, cuatro partidos trascendentales para nosotros. Estamos centrados en los jugadores que tenemos, que son de gran nivel y están enfocados en el partido de mañana y en los tres partidos restantes", continuó. También tiene claro qué ha fallado este temporada. "Cuando nos reunimos el staff y hablamos de lo que hemos fallado, hablamos del planteamiento de algunos partidos, de la reestructuración del centro del campo. Igual lo hubiéramos hecho de otra manera en muchos partidos. Ahora toca mejorar lo que no se ha hecho bien, hay cosas que hay que reajustar", indicó. En este sentido, considera que la fragilidad defensiva también se debe a la baja de Gavi. "Sí, va relacionado con eso. De alguna manera también nosotros como staff hemos fallado, hemos hecho autocrítica, sabemos que en muchos partidos que hemos planteado, sin un pivote defensivo de posición natural nos ha marcado mucho la temporada", manifestó. "Cuando hemos elegido, por ejemplo, la opción de Oriol o más adelante, a lo largo de la temporada, la de Andreas, nos ha dado más equilibrio y hemos tenido más posibilidades, hemos competido mejor, y eso es un error mío y del staff. Tenemos que recuperar este equilibrio. El año pasado estuvimos muy bien en el trabajo defensivo colectivo, este año nos ha pesado mucho este equilibrio", prosiguió. Sobre la Real Sociedad, Xavi afirmó que tiene "un nivel extraordinario". "Imanol lleva muchos años haciendo un trabajo bestial, excelente. Son agresivos, generan muchas cosas en ataque, hacen las cosas muy bien como conjunto debido a su entrenador. Es un rival difícil, rocoso. El equipo está con estas ganas y esta tensión de después de la derrota a Girona de mostrar que podemos ganar. Nos lo tomamos como una gran oportunidad para conseguir otra vez el segundo puesto", manifestó. "No sé qué Real nos vamos a encontrar. La Real lo hace todo muy bien. Cuando se va a bloque bajo también defiende muy bien, cuando te va a apretar, aprietan de verdad, están muy bien trabajados por Imanol. Cuando juegan directos, son fuertes físicamente, no te dejan hacer transiciones porque hacen muy bien las faltas tácticas. Mañana tenemos un señor equipo enfrente y un señor entrenador, así que nos va a costar, depende de dónde te coloquen. Espero una Real Sociedad valiente mañana también", apuntó. También recordó que en el partido de la primera vuelta ante los donostiarras fue el único en el que les quitaron "el balón o el dominio". "Es un rival que te puede poner las cosas muy difíciles y que nos costó muchísimo en la ida. Nos presionaron muy bien, nos costó salir, nos costó progresar y mañana va a ser un partido duro sin ninguna duda, pero lo hemos planteado de la mejor manera para que mañana el equipo esté cómodo y tenga el dominio", aseveró. El preparador azulgrana destacó al 'txuri urdin' Martín Zubimendi, "un futbolista muy importante y muy bueno". "Pero no solo Zubimendi. Mikel Merino, Brais, Oyarzabal, Barrenetxea, Take Kubo... tienen futbolistas de primerísimo nivel, Estamos delante de un equipo de nivel competición europea, especialmente esta temporada, que han sido de 'Champions'", apuntó. Por último, aseguró que el hecho de que Pedri esté en la Eurocopa "no depende" de él. "Hay un seleccionador que decide la lista de la Eurocopa y veremos si está o no está. Yo lo veo bien. Esta semana hemos tenido mucho tiempo para entrenar, ha entrenado al 100% y está con total disponibilidad. Hemos ido gestionándolo hasta hoy, pero está al 100% y esto es una gran noticia", subrayó, antes de valorar la posibilidad de que algún jugador doble este verano Eurocopa-Juegos Olímpicos. "Hablaremos con la Federación en el caso de que decidan si deben doblar en este sentido y le trasladaremos nuestra opinión", expuso.