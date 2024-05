VÍDEO: Eurovision se reúne de urgencia tras la suspensión de Países Bajos e Israel es apartada de otras delegaciones

La organización de Eurovisión está manteniendo una reunión de urgencia esta tarde debido a las reacciones que ha generado la descalificación del representante de Países Bajos, Joost Klein, debido a una investigación por unas presuntas amenazas por parte de la policía sueca. Asimismo, la televisión de Israel ha confirmado que la organización del certamen les ha trasladado a una sala apartada del resto de delegaciones. El Festival de Eurovisión 2024 está viviendo horas de alta tensión antes de su celebración de esta noche. La mañana ha comenzado con la confirmación por parte de la Unión Europea de Radiodifusión de la eliminación de la competición del representante neerlandés, Joost Klein, que fue denunciado por unas amenazas a una trabajadora de la UER. Además, medios noruegos señalan que cuatro países (Reino Unido, Irlanda, Suiza y Portugal) valoraron retirarse de la competición anoche. Los cuatro participantes continúan en competición a la hora de publicación de este teletipo. Según ha indicado la organización, la situación ocurrió tras la semifinal del pasado jueves, donde Países Bajos se clasificó para la final. Tras ello, sucedió el incidente que ha llevado a su descalificación. "Mantenemos una política de cero tolerancia hacia el comportamiento inadecuado en nuestro evento y estamos comprometidos con proveer un ambiente seguro para todo nuestro personal", reza el comunicado. La televisión de Países Bajos (la AVROTROS, que fue anfitriona del festival hace tres ediciones y cuyo jefe de delegación, Twan van de Nieuwenhuijzen, fue director del show en los últimos tres festivales); ha señalado que esta ha sido una decisión "desproporcionada". "Hemos tomado nota de la descalificación por parte de la UER. AVROTROS encuentra esta descalificación desproporcionada y está en shock por la decisión", han señalado en un post en redes sociales. En un comunicado posterior han explicado que Klein comunicó a la organización que no quería ser grabado después de la semifinal, pero una cámara se le acercó, y acabó por hacerle un gesto amenazante a la operaria. Y añade la emisora: "Ayer y hoy consultamos extensivamente con la UER y propusimos varias soluciones. Sin embargo, la UER ha decidido descalificar a Joost Klein. AVROTROS considera que esta penalización es muy dura y desproporcionada. Defendemos las buenas maneras, no queremos ningún malentendido sobre eso, pero bajo nuestro punto de vista, una exclusión no es proporcional a este incidente". Por el momento, Países Bajos sí podrá votar en la final y el voto de su jurado -ejercido durante el ensayo de anoche-- es válido. De hecho, durante el ensayo de la final, se ha conectado con la portavoz del país, la youtuber NikkieTutorials, que ha dicho: "No tenía ni idea de que podíamos seguir votando, la verdad", ha agregado, y ha llamado para que "la música nos una" y "se abran caminos para un diálogo más profundo". ISRAEL, TRASLADADA A OTRA SALA La televisión israelí, Kan, ha confirmado en redes sociales que la Unión Europea de Radiodifusión les ha solicitado que se trasladaran a una sala diferente a la del resto de delegaciones. Pese a que no hay razón oficial para este cambio, a lo largo de la semana, miembros de diferentes delegaciones han denunciado que miembros de la delegación israelí les perseguía para grabarles después de que hicieran algún gesto relacionado con Palestina. Esta situación también se ha dado en el centro de prensa, donde ayer por la tarde el periodista español Juanma Fernández denunció que cuatro personas acreditadas por parte de la delegación de Israel le intentaron intimidar después de haber gritado 'Free Palestine' tras el ensayo de Eden Golan. Además, también han sido muy comentados varios comentarios por parte de miembros de la delegación israelí, especialmente por parte de la compositora de 'Hurricane', Keren Peles, quien ha descalificado en sus redes sociales a varios de los artistas de este año, como la representante de Irlanda, Bambie Thug; el neerlandés, Joost Klein, o la griega Marina Satti. Además, el estilista de Eden Golan, Itay Bezaleli, tuvo que borrar un video en el que grababa a Thug sin su permiso y la llamaba "monstruo". La participante más abiertamente contraria a las acciones de la delegación israelí es Bambie Thug, que representa a Irlanda con 'Doomsday Blue' y que ha puesto en conocimiento de la UER los comentarios que pronunciaron los comentaristas israelíes durante la postal de su actuación: "Le gusta hablar negativamente de Israel, pero ya hablaremos de eso luego. Preparad vuestras maldiciones". IRLANDA NO ENSAYA De hecho, durante el ensayo de este sábado por la tarde, Thug no ha actuado debido a que se encontraba denunciando ante la Unión Europea de Radiodifusión una "situación" que debía ser atendida "urgentemente" por lo que se ha perdido el ensayo y no ha actuado. Tampoco han salido al desfile de banderas ni Satti ni el representante de Suiza, Nemo, aunque posteriormente sí han actuado. La televisión irlandesa, la RTÉ, no ha aclarado el motivo de esta ausencia, aunque en la misma noticia que han publicado para explicarlo han recogido declaraciones de Thug sobre la presencia de Israel en el certamen: "Tapa completamente todo y va en contra de todo de lo que Eurovisión debería ser. Es una gran comunidad unida y su participante ni siquiera pudo conocernos. Y Dios no quiera que tengamos alguna conversación en las que se puedan cambiar los pensamientos de alguien. Definitivamente pone una nube encima de todos", ha añadido. De hecho, ha señalado que lloró cuando Israel fue anunciada como finalista el pasado jueves. El viernes, Thug apareció en el centro de prensa llevando un keffiyeh palestino y una sandía, símbolo del pueblo palestino. No es la única artista que se ha pronunciado al respecto: la portuguesa Iolanda vestirá en el desfile de banderas un traje confeccionado por una marca palestina y otros nueve participantes firmaron un comunicado pidiendo un alto el fuego. Además, el representante de Francia, Slimane, ha interrumpido su actuación durante el tercer ensayo para lanzar un discurso en el que ha hecho alusión al lema del certamen "Unidos por la música" y ha señalado: "Todos los artistas quieren cantarle al amor y a la paz, pero dentro del amor y la paz". El viernes por la tarde, la italiana Angelina Mango se presentó en el centro de prensa para cantar "Imagine", de John Lennon. "Hoy, una vez más, sólo quiero que hable la música, éste es el mensaje más fuerte que puedo compartir", dijo. PROTESTAS Y RETIRADAS Este sábado, además, se ha celebrado una manifestación ante el Ayuntamiento de Malmoe pidiendo el boicot a Eurovisión por la participación de Israel. Es la tercera de este tipo en lo que va de semana. Además, la portavoz de los votos de Noruega, Alessandra Mele (que fue a Eurovisión en 2023), ha renunciado a otorgar los puntos. En un vídeo en Instagram ha señalado que 'Unidos por la música' "son solo palabras vacías": "Hay un genocidio en marcha y os pido a todos que, por favor, abráis los ojos y el corazón. Dejad que el amor os lleve a la verdad. Está justo en frente de vosotros. Palestina libre". IMÁGENES DISPONIBLES EN EUROPA PRESS TELEVISIÓN URL DE DESCARGA: https://www.europapress.tv/internacional/870292/1/eurovision-reune-urgencia-suspension-paises-bajos TELÉFONO DE CONTACTO 91 345 44 06