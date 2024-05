Trump llama traidor a Biden por contemplar un posible embargo de armas a Israel

El candidato republicano a las elecciones presidenciales de noviembre en EEUU y expresidente del país, Donald Trump, ha acusado a su rival y actual mandatario, Joe Biden, de comportarse como un "traidor" por insinuar siquiera que podría paralizar envíos de armas a Israel como medida de presión para forzar la paz en la guerra de Gaza. Biden afirmó el miércoles por primera vez que dejará de enviar armamento a Israel en caso de que inicie una incursión a gran escala en Rafá, en el sur de la Franja de Gaza, donde se refugian más de 1,4 millones de palestinos desplazados, al considerar que podría utilizarse para matar a civiles. En respuesta, durante un encendido mitin en Nueva Jersey, Trump ha descrito al presidente como un hombre que "está volviendo loco a todo el mundo" con anuncios como este. "Yo me quedé de piedra al escucharlo, y lo dice en un momento en que todavía hay rehenes americanos en manos de Hamás. Es una de las peores traiciones que puedes cometer contra un aliado que he visto en la historia de este país", ha declarado el magnate. Trump, que declaró su completo respaldo "al derecho de Israel a ganar la guerra contra el terror", también amenazó a los estudiantes extranjeros que han participado en la ola de acampadas de estas últimas tres semanas en las universidades del país. "Como vengáis de otro país para traer yihadismo o antisemitismo a nuestras universidades os deportaré inmediatamente. Os vais a quedar sin escuela", ha avisado. Trump, que insistió en la idea de que la masacre del 7 de octubre en Israel "no habría ocurrido" bajo su mandato, también llamó a Biden a devolver sus donaciones de campaña a cualquier mecenas mínimamente favorable a la causa palestina al considerar que "el peor enemigo al que se enfrenta América procede de dentro". "A China y a Rusia las puedo controlar, pero estos lunáticos que nos gobiernan serán quienes acaben destruyendo este país. Y son los de la izquierda", ha añadido durante un discurso en el que aprovechó para describir finalmente a Biden como "un cretino integral". "Podrías sumar los diez peores presidentes de este país y no han causado el daño que ha hecho él", ha indicado. Por último, Trump ha asegurado que una de las primeras iniciativas internacionales que emprenderá si gana las elecciones de noviembre será la de poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania, algo que tiene previsto hacer "el primer día". "Resolveré esa terrible guerra. Conozco bien a ambos", ha asegurado.