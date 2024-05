PP reitera su "respeto" al Rey tras aprobarse con su abstención la moción de MÉS en el Consell sobre catalán y Casa Real

El PP ha reiterado su "respeto y afecto" al Rey después de haberse aprobado, este jueves, día 9 de mayo, con su abstención, una moción de MÉS per Mallorca en el Consell sobre el catalán y la Casa Real. En un mensaje en 'X', recogido por Europa Press, el PP de Mallorca ha querido este domingo, y "ante algunas malas interpretaciones", reiterar su "absoluto respeto y cariño a S.M. el Rey y a toda la Familia Real", a los "que siempre es un honor recibir en Mallorca". Los 'populares' se han pronunciado de este modo, a raíz de la aprobación este jueves en el pleno del Consell de una moción de MÉS per Mallorca que pedía al Rey Felipe VI que retirara de manera inmediata el título de 'Real' a la Acadèmi de sa Llengo, que pidiera disculpas y reconociera la unidad lingüística del catalán. El PP se abstuvo en ese punto de la moción y votó a favor de otras partes del texto, incluyendo reforzar el compromiso con el catalán como lengua propia y pedir a la Casa Real que consulte a la Universitat de les Illes Balears (UIB) la decisión de conceder el título de 'Real' a esta academia. Tras lo ocurrido, Vox pidió al PP una "reunión urgente" para que dieran "explicaciones" y aclarasen si "están con la Casa Real o con los independentistas de MÉS per Mallorca", al considerar que su abstención este jueves "es inentendible y muy grave". El PP por su parte ha insistido en que no entrará en la confrontación lingüística y que mantiene las "líneas rojas" del Estatut y la ley de normalización.