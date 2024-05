Petro dice a Netanyahu que "pasará a la historia como un genocida" y pide que "detenga la masacre" en Gaza

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha espetado este sábado al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, que será recordado como un "genocida" y le ha instado a poner fin a la "masacre" de Israel en la Franja de Gaza. "Señor Netanyahu, pasará usted a la historia como un genocida", ha escrito Petro en su cuenta en la red social X, apelando directamente al mandatario israelí con quien ha entablado en los últimos días un enfrentamiento dialéctico. "Lanzar bombas sobre miles de niños y niñas, mujeres y ancianos inocentes no lo hace a usted un héroe. Queda usted al lado de quienes mataron millones de judíos en Europa", ha apostillado el colombiano. Petro ha subrayado en el mismo escrito que "un genocida es un genocida", sin importar "si tiene o no religión", y ha pedido a Netanyahu que "intente, al menos, detener la masacre". Estas palabras llegan como respuesta a una publicación previa en la que el primer ministro de Israel advertía a Petro de que no recibirá "lecciones" de un "antisemita que apoya a Hamás" después de que éste pidiera al Tribunal Penal Internacional (TPI) que emitiera una orden de captura contra Netanyahu por "genocidio" en la Franja de Gaza.