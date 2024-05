Petro dice a Netanyahu que "pasará a la historia como genocida" y pide que "detenga la masacre" en Gaza

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha espetado este sábado al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, que será recordado como un "genocida" y le ha instado a poner fin a la "masacre" de Israel en la Franja de Gaza. "Señor Netanyahu, pasará usted a la historia como un genocida", ha escrito Petro en su cuenta en la red social X, apelando directamente al mandatario israelí con quien ha entablado en los últimos días un enfrentamiento dialéctico. "Lanzar bombas sobre miles de niños y niñas, mujeres y ancianos inocentes no lo hace a usted un héroe. Queda usted al lado de quienes mataron millones de judíos en Europa", ha apostillado el colombiano. Petro ha subrayado en el mismo escrito que "un genocida es un genocida", sin importar "si tiene o no religión", y ha pedido a Netanyahu que "intente, al menos, detener la masacre". Por su parte, el Ministerio de Exteriores de Colombia ha emitido también este sábado un comunicado rechazando, en nombre del Gobierno del país, "las acusaciones falsas del primer ministro israelí contra (su) presidente" y exigiendo "respeto por el mandatario". "La lucha del presidente Petro por la vida, la paz y la justicia, va más allá de nuestras fronteras, así como su apoyo al multilateralismo para preservar la convivencia de las naciones y evitar la guerra", se lee en la mencionada nota. Desde Exteriores han condenado las "acciones barbáricas" del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y han asegurado que Colombia no solo "no simpatiza con este tipo de grupos", sino que además "condena tajantemente su violencia". Prueba de ello, han señalado, es que "ha exigido reiteradamente la liberación de los rehenes". "Vergonzoso es tergiversar la exigencia del respeto del Derecho Internacional Humanitario y el respaldo a las organizaciones internacionales, como un apoyo al terrorismo o como antisemitismo", ha zanjado el Ministerio, insistiendo en "la necesidad de un alto al fuego y de un acuerdo que ponga fin al sufrimiento de los civiles". Estas palabras llegan como respuesta a una publicación previa en la que el primer ministro de Israel advertía a Petro de que no recibirá "lecciones" de un "antisemita que apoya a Hamás" después de que éste pidiera al Tribunal Penal Internacional (TPI) que emitiera una orden de captura contra Netanyahu por "genocidio" en la Franja de Gaza.