Once muertos en un accidente de un autobús escolar sin la ITV pasada en Java (Indonesia)

Once personas han muerto tras volcar un autobús en el que viajaban en la provincia indonesia de Java Occidental, según las autoridades, que han indicado que el vehículo tenía la ITV vencida. El Ministerio de Transportes ha confirmado este domingo que el autobús no había pasado la inspección pertinente, según recoge el diario 'Jakarta Globe'. En el autobús viajaba un grupo de estudiantes en un viaje de vacaciones junto a sus profesores cuando chocó frontalmente el sábado con un turismo en el distrito de Subang. El autobús volcó sobre su lado derecho y siguió avanzando hasta chocar con un poste del tendido eléctrico. En el trayecto chocó con hasta tres motocicletas. Entre los fallecidos hay nueve estudiantes de la Escuela Vocacional Lingga Kencana de Depok, Java Occidental, un docente y un transeúnte. El autobús, de la empresa Trans Putera Fajar, "no tenía licencia para transportar pasajeros y su ITV estaba caducada desde el 6 de diciembre de 2023", ha explicado la Dirección de Transporte Terrestre del Ministerio de Transportes indonesio. La Policía investiga ya lo ocurrido y por el momento ha informado de que no hay marcas de frenada en el punto en el que se cree que chocó el autobús. "Vamos a investigar minuciosamente este accidente. Los expertos van a investigar el sistema de frenos y otras funciones del autobús con la colaboración de ingenieros de la fábrica del autobús", ha indicado el director general de la Policía de Tráfico, el general Aan Suhanan. Entre los supervivientes está el conductor del autobús, identificado como Sadira, de 50 años. Sufrío heridas leves. Ha explicado en declaraciones a una televisión que el sistema neumático-hidráulico de freno falló durante un tramo de pendiente.