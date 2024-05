'Mexican Dream' de Laura Plancarte gana el festival DocsBarcelona 2024

El film de la mexicana Laura Plancarte 'Mexican Dream', que mezcla ficción y documental, ha ganado este sábado el XXVII festival DocsBarcelona 2024 con el premio Docs a la mejor película. 'Our Land, Our Freedom', de Meena Nanji y Zippy Kimundu, ha recogido en la entrega de premios una Mención especial Docs&Pearls y el Premi Amnistia Internacional Catalunya, informa la organización en un comunicado. 'Casa Reynal', de Laia Manresa, ha recibido el galardón Docs a la mejor película catalana, mientras que 'Un estel fugaç', de Arturo Méndiz e Ignasi Guerrero, se lleva una Mención especial Docs&Cat y el Premio del público. El premio Docs Nou Talent - Filmin ha recaído en 'Daughter of Genghis', el debut de Kristoffer Poulsen y Christian Als; y el Docs del Jurat Antaviana ha sido para la producción catalana 'Hágase tu voluntad', de Adrián Silvestre. 7.000 ESPECTADORES, CASI UN 60% MÁS El balance provisional del certamen cifra los asistentes en 10.000: 7.000 espectadores en las salas, 700 profesionales en su mercado y 2.300 asistentes a las actividades paralelas. En cuanto a los 7.000 espectadores en las sedes del certamen (CCCB y Cines Renoir Floridablanca), están "rozando el 60% de crecimiento respecto de los 4.400 de 2023". ANNA PETRUS La directora artística, Anna Petrus, ha destacado este aumento y también ha considerado un éxito la renovación de la estructura del festival, que "ha conseguido acoger los grandes temas que preocupan a creadoras y creadores en todo el mundo". Por eso, ha dicho que los jurados "han captado esta sensibilidad premiando films con una apuesta clara por la mirada decolonial y el empoderamiento de las mujeres".