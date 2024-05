Martín satisfecho de acabar "delante de dos campeones como Marc y Pecco"

Le Mans (Francia), 12 may (EFE).- El español Jorge Martín (Ducati Desmosedici GP24) se mostró muy satisfecho y feliz "de haber ganado y de estar delante de dos campeones como Marc y Pecco" y que cree "que eso le da un aliciente".

"Es algo bonito y estoy muy feliz de estar en esta posición". afirmó.

Del circuito francés dijo: "es territorio 'Martinator', pues ya el año pasado estuve cerca, pero este año hemos rematado y creo que ha sido un trabajazo, desde el viernes liderando con récord, ganar el sprint y ganar el domingo, creo que es muy complicado".

"Lo he hecho otras veces, pero con el nivel que hay, con Marc, con Pecco ahí apretando los dientes… ha sido muy difícil", reconoció Martín.

De sus rivales dijo: "me preocupaba más 'Pecco', porque veía que era muy difícil adelantarle, no encontraba el momento, he visto que la curva 9 era su punto más débil, era donde le recuperaba todo en el tercer parcial, pero no llegaba tan cerca como para intentarlo, y al final me he tirado con todo en la curva 3".

"Una vez que hemos empezado a pelear, he visto que venía Marc también por detrás y la pelea podía provocar que llegara, por eso cuando me he puesto primero, el problema lo tenía Pecco no yo, y ya a partir de ahí, era pelear conmigo mismo para hacer buenas vueltas, he conseguido una pequeña distancia, pero he hecho un error, por lo que tengo que pulir esos pequeños detalles para no darle esa opción en la siguiente", explicó el cada vez más sólido líder del mundial.

A pesar de su 'pleno' de fin de semana, no creyó que sea el mejor desde que está en MotoGP, "para nada, gané en Austria en mi primer año, creo que ese quizá fue mi mejor fin de semana, haciendo también el récord de la pista, y he tenido muy buenos fines de semana y no porque sea otra victoria va a nublar resultados del pasado".

Jorge Martín reconoció que el ataque de Márquez a Bagnaia le ayudó: "sí, pero veía en las teles que no llegaba tan cerca a la última curva, porque él sufría mucho la 9, pero está claro que me ha dado aire cuando he entrado en la 12; miraba siempre la tele y he visto que tenía 15 'metritos' y ya en la última curva he entrado tranquilo, no he tenido que forzar, que a veces puedes generar una caída".

"Hoy he sido el número uno, sin duda. Este fin de semana he sido el número uno y veremos qué pasa en las siguientes carreras, pero hoy voy a disfrutarlo, voy a celebrarlo pues es muy difícil ganar en MotoGP y cada vez que lo haces tienes que celebrarlo, pero no por ganar soy mejor que ayer, y no por caerme en Jerez era peor, pero está claro que hoy hemos sido más fuertes", insistió Jorge Martín.

"Estoy en un equipo satélite; tengo material oficial, obviamente, pero al final Ducati trabaja para ganar en Ducati, y por eso los pilotos aspiran a ser de fábrica, pero mi equipo es increíble, han hecho un trabajo excepcional después de la caída para correr con la moto de la caída y estoy muy feliz de estar aquí en Pramac", aseveró Martín.

En cuanto a sus rivales por el título, lo centró en Márquez y Bagnaia pues para él "son mis rivales a batir, lo sabía antes de empezar el año y lo están demostrando y creo que ahora mismo somos los tres que más nivel tenemos y va a ser una larga pelea".

"El reto es muy grande porque son grandes campeones y es aún más difícil, pero haré lo que esté en mi mano para intentar ser mejor", recalcó el brillante vencedor en Francia. EFE

