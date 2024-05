La UE denuncia que se haya vetado la bandera de la UE en la gala de Eurovisión

El vicepresidente de la Comisión Europea, Margaritis Schinas, ha cuestionado este sábado que se haya impedido el acceso a la gala del festival musical de Eurovisión con la bandera de la UE. "Eurovisión es en primer lugar una celebración del espíritu europeo, de nuestra diversidad y talento europeo. La bandera de la UE es un símbolo de esto", ha publicado Schinas en un mensaje en la red social X. Además Schinas ha recordado que falta menos de un mes para las elecciones europeas y por eso "no debería de haber obstáculos, ni grandes ni pequeños, para celebra lo que uno a todos los europeos". Schinas ha publicado su mensaje en respuesta a una publicación de un responsable del Partido de la Alianza de los Liberales y Demócratas por Europa (ALDE), el moldavo Dorin Frasineanu, quen asegura que no le permitieron entrar al Malmoe Arena por llevar una bandera de la UE. "Nos acaban de negar la entrada a Eurovisión con la bandera de la UE. Nos han dicho que es "política" y que "no se permite". ¿Cómo puede la Unión Europea de Radiodifusión prohibir la bandera de la UE en el mayor evento de Europa?", ha planteado Frasineanu.