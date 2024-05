La defensa aérea rusa intercepta ocho drones y misiles ucranianos sobre distintas regiones de su territorio

Las fuerzas de defensa antiaérea del Ejército ruso han destruido durante la madrugada de este domingo ocho drones y misiles de origen ucraniano sobre distintas regiones de su territorio nacional, ha informado el Ministerio de Defensa de Rusia en un comunicado. "Esta noche se han detenido varios intentos del régimen de Kiev de llevar a cabo ataques terroristas utilizando vehículos aéreos no tripulados y misiles tácticos operativos 'Tochka-U' contra objetivos en el territorio de la Federación de Rusia", ha avanzado Defensa en una publicación de Telegram. En el mismo mensaje, las autoridades rusas han concretado que los sistemas de defensa aérea de servicio han destruido dos OTR --un misil balístico táctico de corto alcance-- sobre la región de Belgorod; tres vehículos aéreos no tripulados ucranianos sobre Briansk; dos vehículos drones más en la región de Lipetsk y un último vehículo aéreo no tripulado sobre el territorio de Volgogrado. Precisamente en Volgogrado, también durante la madrugada de este domingo, el impacto de un dron ha desatado un incendio en una refinería de petróleo, según han informado las autoridades locales. La víspera, las fuerzas de defensa antiaérea del Ejército ruso destruyeron durante la madrugada 21 misiles y 16 drones de origen ucraniano sobre distintas regiones de su territorio nacional, siete de ellos interceptados y destruidos sobre los territorios de las regiones de Kursk y Volgogrado.