Jorge Prado luce corona en Galicia y Daniela Guillén sube al podio

El piloto español de motocross Jorge Prado se impuso este domingo en el Gran Premio de Galicia, celebrado en el circuito municipal de Lugo que lleva su nombre y ante más de 32.000 asistentes, mientras que la española Daniela Guillén se subió al podio, tercera. El vigente campeón del mundo lució sus galones y recuperó el liderato del Mundial que había perdido la pasada semana en Agueda (Portugal). El lucense, que había obtenido el primer puesto en la manga de clasificación, no tuvo problemas para imponerse en la primera carrera, con Holeshot y victoria aplastante. En la segunda, Prado sólo cedió en el Holeshot, que se llevó Calvin Vlaanderen, al que rebasó en la primera vuelta. "Galicia era una cita que tenía marcada a fuego en el calendario. Aquí, simplemente, no podía fallar. Ha sido un sueño hecho realidad ganar con los míos", aseguró Jorge tras recibir el trofeo de manos del presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda. Mientras, tras quedar fuera del podio en la tarde del sábado, Daniela Guillén, penalizada por su mala salida, remontó este domingo tirando de épica hasta la tercera posición para conservar la segunda plaza en el Mundial. La actual campeona del mundo, la neozelandesa Courtney Duncan, se escapó seguida de cerca por Lotte van Drunen, que la arrebató el liderato y se llevó la victoria. "Es una pena porque nos han penalizado las dos salidas este fin de semana, si no, hubiéramos peleado por el primer puesto. Seguimos luchando por la placa roja y ya con la mente puesta en Alemania", explicaba la piloto de Lloret de Mar.