Jorge Martín logra el doblete en Le Mans en MotoGP por delante de Marc Márquez y Bagnaia

El piloto español Jorge Martín (Ducati) se impuso este domingo en la carrera larga de la categoría de MotoGP del Gran Premio de Francia, quita cita del Mundial de Motociclismo, al superar en una gran 'batalla' final a su compatriota Marc Márquez (Ducati) y el italiano Francesco Bagnaia (Ducati). El madrileño afianzó su primer puesto en la general con su segunda victoria un domingo tras la del Gran Premio de Portugal y su primer doblete de la temporada tras haber dominado 24 horas antes una vez más el Sprint. De este modo, suma 129 puntos por los 91 del actual campeón y los 89 del ocho veces campeón del mundo, de nuevo de menos a más y con buena recompensa final. Martín supo controlar la salida de 'Pecco' que, pese a sus intentos, no logró descolgar a su rival, que tomó el mando en último tercio de carrera en Le Mans. Por detrás, Márquez fue remontando y logró alcanzar a ambos para lograr un valioso segundo puesto, el segundo consecutivo tras el de Jerez de la Frontera, después de un gran adelantamiento final al de Turín y conseguir su mejor fin de semana del año tras el segundo puesto también del Sprint. Con nubarrones amenazantes, pero sin cambiar el guión previsto, salvo una temperatura más baja en el asfalto, Bagnaia, lastrado por el '0' del sábado, fue ambicioso y acertó a salir bien para coger rápidamente el liderato de la carrera y atajar cualquier intento de escapada de Martín, con Aleix Espargaró (Aprilia) colocándose tercero, mientras que Márquez no lograba adelantar muchos rivales y se quedaba algo rezagado. El campeón y el actual subcampeón del mundo apretaron para intentar abrir hueco y los dos favoritos lo fueron logrando poco a poco, aprovechando también que por detrás la pelea erá más apretada. Ahí no pudo estar el joven Pedro Acosta (KTM), que se fue al suelo muy pronto y firmó su primer '0' de la temporada. Poco después, le acompañaría el italiano Marco Bezzecchi (Ducati), ganador el año pasado. El italiano Fabio di Giannantonio (Ducati) lograba pasar a un Espargaró de más a menos y que pasaba de ser tercero a la séptima plaza tras ser adelantado por el italiano, Viñales, Márquez y un Enea Bastianini (Ducati), cuyo agresivo adelantamiento al de Granollers le costó una 'long lap' de penalización. Bagnaia se esmeraba en su intento de distanciar a Martín y conseguía un pequeño hueco sobre Martín, pero el madrileño no tardó en volver a reengancharse para lanzar su ataque sobre el de Turín. El problema para ambos era que Marc Márquez llegaba a muy buen ritmo y les alcanzaba justo cuando el madrileño conseguía tomar el control de la carrera a falta de siete vueltas. El terceto de 'Desmosedici' iba a jugarse el triunfo final en Le Mans y ahí pareció tener un punto más la montura del piltoto del Pramac Racing, aunque no el suficiente para despegarse en exceso de 'Pecco'. Márquez, como en Jerez de la Frontera, pagaba un tanto su esfuerzo y cedía algo de asfalto. No demasiado, por lo que pudo seguir enganchado en cuanto los dos de delante se enzarzaban por el liderato. Martín y Bagnaia no lograron distanciar al ocho veces campeón del mundo y la última vuelta fue un mano a mano entre las tres Ducati, siempre con el madrileño por delante. El de Cervera firmó un gran adelantamiento al '1' para quedarse con la segunda plaza, por detrás del líder que afianzó su renta en el Mundial de la categoría 'reina' con su primer triunfo en Le Mans.