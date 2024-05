Ibon Navarro: "Ahora llegan los 'play off' y esto no vale para nada"

Málaga, 12 may (EFE).- El entrenador del Unicaja, Ibon Navarro, destacó el "gran mérito" de haber terminado la Liga Endesa como líderes tras ganar al Zunder Palencia en el Carpena (93-69), aunque ya piensa en la dificultad de los 'play off' ante el BAXI Manresa.

"Si algo no pasa en los últimos 14-15 años, es noticia. Cuando un equipo sólo pierde seis partidos en un año, tres de ellos en las primeras cuatro jornadas, es de mérito", destacó el técnico vitoriano tras certificar el liderato con la victoria 28 de la temporada.

"A esto hay que darle un gran mérito y valor, pero es un mojón porque ahora llegan los 'play off' y esto no nos vale para nada", advirtió, además de calmar la exigencia de prensa y aficionados: "No nos metáis más presión de la que ya tenemos".

La eliminatoria de cuartos de final de Liga Endesa la disputarán ante el octavo clasificado, el BAXI Manresa: "Vamos a ver si somos capaces de sacar un cruce de cuartos muy difícil. Hay que tener los pies en el suelo y ser humildes".

"Manresa es un equipo que juega parecido a nosotros, que han aguantado la presión de Baskonia, que han hecho una temporada brillante y llegarán sin presión", añadió Navarro, que también habló del triunfo contundente ante el Zunder Palencia.

"Era difícil para nosotros estar concentrados y metidos en el partido, nos han costado 18 minutos hacerlo, con errores impropios pero muy explicables por haber jugado en Barcelona hace 48 horas", analizó.

"En los últimos minutos de la primera parte hemos encontrado a jugadores que nos dieran esa intensidad y puntos y luego ya hemos jugado más tranquilos. Haciendo las cosas sencillas hemos encontrado buenos tiros y estar más acertados".

Por último, quiso mandar "un abrazo" a la afición del Zunder Palencia por el descenso. "También al Obradoiro, a su ‘staff’ y a sus jugadores, ojalá que puedan volver pronto. Y felicitar también al Granada por la permanencia". EFE

