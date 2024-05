El nombre de Mbappé, presente en el cierre celebraciones institucionales en Ayuntamiento

Madrid, 12 may (EFE).- El Real Madrid concluyó las celebraciones institucionales tras ganar la 36ª Liga con su visita al Ayuntamiento de Madrid, en la que el alcalde José Luis Martínez-Almeida hizo de maestro de ceremonias en un acto en el que salió a la palestra el nombre de Kylian Mbappé, después de que los niños presentes en el Palacio de Cibeles pidieran su fichaje a un Florentino Pérez que bromeó con ellos.

El presidente del conjunto blanco volvió a ser el primero en bajarse del autobús tras su llegada a las 12:00 horas CEST (-2 GMT) procedente de la Comunidad de Madrid y saludó en primera instancia a Martínez-Almeida, alcalde de Madrid desde junio de 2019, quien le recibió recordándole que es “el presidente más laureado de la historia del Real Madrid”.

Tras esto, se bajaron uno a uno los futbolistas, que compartieron bromas con un Almeida, confeso seguidor del Atlético de Madrid. Fue el caso de un Lucas Vázquez que le preguntó al alcalde si ya se había hecho aficionado del Real Madrid.

Además, Almeida bromeó con Joselu al decirle “la que liaste”, en referencia a su doblete contra el Bayern Múnich el pasado miércoles que dio el pase al Real Madrid a la final de la Liga de Campeones, y se interesó por el estado de los futbolistas lesionados de larga duración durante la temporada: Thibaut Courtois, Éder Militao y David Alaba.

Los futbolistas entraron aclamados por los numerosos aficionados que se dieron cita en el recinto y que esperaron durante horas para ver a sus ídolos de cerca, hacerse fotos, recibir autógrafos e inmortalizar el momento en sus teléfonos móviles.

El acto en el Palacio de Cibeles lo inauguró Almeida con un “buenos y madridistas días”.

El alcalde quiso destacar la labor de Florentino Pérez, al que le recordó que los niños le piden el fichaje de Kylian Mbappé, catalogó al técnico Carlo Ancelotti de "un ejemplo para todos nosotros", y destacó el hambre de victoria que sigue teniendo la plantilla del Real Madrid.

Un Almeida que se mostró confiado en que el próximo 2 de junio tendrá que recibir de nuevo al Real Madrid, ya que el día antes disputan la final de la Liga de Campeones frente al Borussia Dortmund, y que comentó cómo vivió él la semifinal frente al Bayern Múnich.

"El otro día estuve en el partido del Bayern y ahora que soy un matrimonio mixto, ella es de ellos y yo soy de los otros, en el minuto 85 me envió el siguiente mensaje: 'por favor activa tu modo talismán' y mi respuesta es: 'no te preocupes, vais a meter tres'. No me equivoqué porque uno lo anularon y también dije que iba a meter Joselu", desveló.

"Lo puedo probar con el móvil y me alegro muy profundamente porque el otro día vi una foto de Joselu entrando a Saint-Denis en París hace dos años, cuando se ganó la decimocuarta como un aficionado más, con la camiseta de su cuñado Carvajal. Joselu nos representa", añadió.

Palabras de Almeida tras la que llegó el turno de Florentino, que dejó uno de los momentos destacados de la visita al Ayuntamiento.

“¿A quién traemos?”, preguntó el presidente del Real Madrid a los niños que ocupaban las primeras filas. Y estos, al unísono, respondieron “Mbappé”; y Florentino se rió. Tras esto, arrancó su discurso institucional.

“Es un orgullo volver aquí. Gracias al alcalde por recibirnos y acompañarnos en este día tan especial. Ha sido una liga muy difícil con adversidades y lesiones graves. Por ello es un título que agranda la historia y leyenda del Real Madrid. Lo han vuelto a hacer y han demostrado que nada es imposible para este escudo y esta camiseta. Estamos muy orgullosos de lo que han conseguido y cómo lo han conseguido”, comenzó.

“Nos sentimos embajadores de esta ciudad, que es donde nació el Real Madrid. No lo olvidaremos nunca y sentimos la responsabilidad de transmitir los valores de nuestro club, que son los que marcan el camino. La 36ª liga se ha ganado con trabajo, sacrificio, superación, respeto, humildad y solidaridad. Este equipo es una familia, una gran familia de madridistas que saben que con esta camiseta se lucha hasta el final”, prosiguió.

“Esta semana ha vuelto a hacerlo, provocando admiración de todos los aficionados del mundo. El abrazo con nuestra afición en Cibeles es el impulso que necesitamos para que el 1 de junio podamos soñar con una nueva Copa de Europa”, añadió.

“El Santiago Bernabéu fue testigo de esta fuerza. Vivimos otra noche mágica que enamora a miles de personas. Será nuestra final de Liga de Campeones número 18. La sexta en diez años, y será, como siempre, un desafío muy difícil, pero este es el compromiso del Real Madrid. Los jugadores darán todo por hacer felices a los millones de madridistas que comparten el sueño de la 15ª. Ahora, a celebrar la 36ª liga con la mejor afición del mundo”, completó.

Una final de ‘Champions’ a la que se refirió también el capitán, Nacho Fernández. “Quería agradecer al alcalde por dejarnos venir aquí. Es para nosotros una alegría tremenda porque significa que estamos haciendo las cosas bien. Es un orgullo venir aquí como capitán. Es un día muy feliz para el madridismo, celebrando otra liga más, y tenemos la mente puesta en el día 1 de junio. Vamos a por más”, dijo en su discurso.

Tras esto, José Luis Martínez -Almeida le entregó a Florentino Pérez una réplica del símbolo de la ciudad, el oso y el madroño.

Por su parte, Florentino le dio una réplica del título liguero y Nacho dos camisetas. La primera, con su apellido y el número 1 a la espalda, que, al revés que Isabel Díaz Ayuso, no se puso pese a la insistencia de los presentes en el acto, incluido Florentino Pérez: “Póntela, póntela”, sonó en Palacio de Cibeles; eso sí, sin éxito.

Además, Almeida recibió una camiseta con el texto “campeones” y el número 36 a la espalda antes de fotografiarse con la expedición madridista. EFE

