El impacto de un dron provoca un incendio en una refinería de petróleo en la ciudad rusa de Volgogrado

El impacto de un dron ha desatado en la madrugada de este domingo un incendio en una refinería de petróleo ubicada en la ciudad rusa de Volgogrado, han informado las autoridades locales. "En la noche del 12 de mayo, las fuerzas de defensa aérea y de guerra electrónica han repelido un ataque de vehículos aéreos no tripulados en el territorio de la región de Volgogrado", ha avanzado el gobernador de la región, Andrei Bocharov, en un mensaje de Telegram recogido por la agencia de noticias Interfax. "Como resultado de la caída del vehículo aéreo no tripulado y de su detonación se ha producido un incendio en el lugar de la refinería de petróleo de Volgogrado", ha añadido. Bocharov ha asegurado, no obstante, que "los bomberos y los equipos de rescate comenzaron rápidamente a trabajar" y que "el incendio fue extinguido y no hubo víctimas". La víspera, las fuerzas de defensa antiaérea del Ejército ruso destruyeron durante la madrugada 21 misiles y 16 drones de origen ucraniano sobre distintas regiones de su territorio nacional, siete de ellos interceptados y destruidos sobre los territorios de las regiones de Kursk y Volgogrado, según el Ministerio de Defensa de Rusia.