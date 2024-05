El ELN acusa al presidente Petro de recibir dinero de extorsiones cuando era miembro del M-19

El máximo responsable de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), Eliécer Herlinto Chamorro Acosta, alias 'Antonio García', ha acusado este sábado al presidente de Colombia, Gustavo Petro, de haber pedido y recibido dinero producto de la extorsión cuando era miembro del grupo guerrillero M-19. "Hablando de economías ilegales, de las que le gusta hablar a Gustavo Petro, recuerdo que en la década de los 80, siendo apenas él un guerrillero sin poder del M-19 en Santander, nos solicitó unos impuestos que el ELN estaba cobrando al transporte", ha manifestado 'García' en un mensaje publicado en su cuenta de la red social X. El jefe del ELN ha afirmado que entregaron dichos "impuestos" y que Petro "y su tropa" se los gastaron "en trago y francachelas, no en la lucha". "Desde luego que los siguientes meses tuvimos que cortar esa contribución a las farras", ha añadido. La Delegación del Gobierno que negocia con el ELN ha rechazado las declaraciones de 'García', a quien acusa de utilizar al presidente Petro para hacer frente a una crisis interna del grupo. "Los problemas propios no se resuelven escondiéndolos o atribuyéndolos a terceros", ha señalado en una nota de prensa. "Resulta inaceptable que la desesperación de su comandante por la crisis interna lleve a tomar el camino del insulto y la agresión como forma de distraer sobre las indefiniciones frente a la paz", reza el comunicado publicado en la red social X. Asimismo, ha recordado al ELN su compromiso de "suspender el secuestro con fines económicos y consolidar la participación de la sociedad en la construcción de la paz" y le ha urgido a tomar decisiones para "no seguir perdiendo el tiempo en diálogos indefinidos" y avanzar "seria y prontamente" hacia la paz. Las declaraciones de 'García' han tenido lugar apenas horas después de que la propia guerrilla del ELN haya acusado al Estado de ser el responsable de la creación de una supuesta disidencia guerrillera en Nariño (suroeste de Colombia) con el nombre de Frente Comuneros del Sur. Está situación está "relegando" la mesa oficial de diálogo. La próxima cita es entre el 20 y el 25 de mayo en Caracas, Venezuela, para firmar el primer punto de la agenda del proceso de paz sobre participación de la sociedad civil.