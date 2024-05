El colombiano David Alonso le gana el mano a mano Dani Holgado en Moto3 en el GP Francia

El piloto colombiano David Alonso (KTM) se llevó este domingo la victoria en la categoría de Moto3 del Gran Premio de Francia, quinta cita del Mundial de Motociclismo, después de llevarse un bonito mano a mano final con el español Dani Holgado (KTM), que mantiene de todos modos el liderato del campeonato. Después de que los dos primeros clasificados del Mundial no pudiesen estar en la pelea por la victoria en el Gran Premio Estrella Galicia 0,0 de España, el sudamericano y el alicantino demostraron ser, de momento, los más firmes candidatos al título y tras este primer y segundo puesto se despegan un poco más de momento en la general. Como es habitual en Moto3, la primera carrera del domingo en el trazado de Le Mans fue muy apretada y a la última vuelta llegó un 'tren' bastante numeroso de pilotos, pero sólo pareció que Alonso y Holgado tuvieron la ambición y tomaron los mayores riesgos, con el neerlandés Collin Veijer (Husqvarna) más precavido. El líder del Mundial salió muy bien y tomó de inicio el control de la carrera, mientras que Alonso se quedó en el grupo bien posicionado y esperando su momento, que llegaría en las vueltas finales. Holgado lideró casi siempre, salvo en algún momento en el que tomó el mando Veijer, y siempre con la amenaza también del español David Muñoz (KTM), al que le penalizó una doble 'long lap' por el incidente que acabó con el italiano Ricardo Rossi (Husqvarna) en el suelo. El español trató de no perder sus opciones pese a la sanción, pero sus opciones desaparecerían tras una caída cuando intentaba coger a un grupo que se fue reduciendo a falta de ocho vueltas y con Holgado y Veijer, que incluso tuvieron un toque sin consecuencias, en cabeza. El neerlandés, ganado en Jerez de la Frontera, quiso ponerse en cabeza a falta de tres vueltas, momento en el que Alonso decidió pasar al ataque. Holgado quiso responder cogiendo el mando nuevamente, pero el colombiano logró ponerse en cabeza para una vuelta final donde mostró pericia para controlar al alicantino para hacerse con su tercer triunfo de la temporada tras los de Losail (Catar) y el COTA (Las Américas), con Veijer completando el podio. Los españoles Joel Esteban (KTM) e Iván Ortolá (KTM) cerraron el 'Top 5'. De este modo, Holgado, que no pudo repetir su triunfo del año pasado en Le Mans y consiguió su cuarto podio del año, sigue como líder con 94 puntos, tan sólo uno más que Alonso, mientras que Veijer se queda con 62 y a más de una carrera de distancia de la cabeza.