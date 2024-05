El bailaor gaditano Eduardo Guerrero anuncia nuevas fechas de su gira por España, Canadá y Portugal

El bailaor gaditano Eduardo Guerrero ha anunciado las próximas fechas de su tour que comenzará el 25 de mayo en Madrid, pasando por Bulgaria, Nuevo México, Toronto, Portugal y terminará en noviembre en la capital española. La actuación más inmediata es el 25 de mayo en el Teatro Auditorio Ciudad de Alcobendas de Madrid con 'Bailar no es solo bailar'. Días después, del 27 al 31 de mayo, volverá al Corral de la Morería como paso previo a presentar su espectáculo 'Faro' en Bulgaria (Sofía el 7 de junio y Varna el 9 de junio). Ese mismo mes, el 19 de junio actuará en el escenario madrileño del Teatro Fernán Gómez Centro Cultural de la Villa con 'Jondo', para continuar en el festival Alburquerque de Nuevo México con 'Bailar no es solo bailar', concretamente el 24 y 28 de junio. El Festival del Cante de las Minas, certamen de flamenco que se celebra cada año en La Unión en la región de Murcia, acogerá el 5 de agosto su pieza 'Desplante', y de allí llevará su gira hasta el Teatro Romano de Sagunto de nuevo con 'Jondo' un único día, el 14 de agosto. Guerrero acudirá a Estados Unidos con el espectáculo 'Sombra efímera' en el Museo Aga Khan de Toronto en dos únicas representaciones, el 5 y 6 de octubre. Posteriormente, acudirá al Teatro Real de Madrid y el 16, 17 y 18 de octubre se subirá a su escenario con su 'Flamenco Real'. Para terminar, el 14 noviembre estará en la Casa de la Música en Oporto con 'Bailar no es solo bailar' y el mismo espectáculo lo llevará al Casino de Estoril el 22 de noviembre.