EEUU denuncia el lanzamiento por parte de los hutíes de cuatro drones sobre el golfo de Adén y el mar Rojo

El Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) ha denunciado este sábado el lanzamiento por parte de los rebeldes hutíes de Yemen de cuatro drones contra objetivos en el golfo de Adén y en el mar Rojo, aunque ha afirmado haber hecho frente "con éxito" a los ataques, que se han saldado sin daños. "Aproximadamente a las 8.45 pm (hora de Saná) del 10 de mayo, los hutíes respaldados por Irán lanzaron un sistema aéreo no tripulado (UAS) sobre el golfo de Adén desde áreas controladas por los hutíes en Yemen", ha comunicado el Ejército estadounidense en una publicación en la red social X. En esta primera ofensiva, han añadido, "un avión de la coalición se enfrentó con éxito al UAS" y "no se notificaron heridos ni daños por parte de buques estadounidenses, de la coalición o mercantes". "Más tarde, aproximadamente entre las 4:30 am y las 4:45 am (hora de Saná) del 11 de mayo, las fuerzas del CENTCOM destruyeron con éxito tres UAS lanzados por hutíes respaldados por Irán sobre el mar Rojo desde áreas controladas por hutíes en Yemen", sin que hubiera tampoco heridos ni daños, ha informado el Mando Central en la misma publicación. El Ejército de EEUU ha explicado que la presencia de los mencionados drones se vio como "una amenaza inminente tanto para las fuerzas de la coalición como para los buques mercantes de la región", motivo por el que se emprendieron las referidas acciones a fin de "proteger la libertad de navegación y hacer que las aguas internacionales sean más seguras". Los hutíes, que controlan la capital yemení, Saná, y otras zonas del norte y el oeste del país desde 2015, han lanzado varios ataques contra territorio de Israel y contra buques con algún tipo de conexión con este país a raíz de la ofensiva militar israelí en la Franja de Gaza, al tiempo que han amenazado con atacar buques estadounidenses y británicos en respuesta a los bombardeos contra Yemen.