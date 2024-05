(Crónica) El Unicaja se queda el primer puesto y Obradoiro desciende

El Unicaja se impuso (93-69) al Zunder Palencia este domingo en la última jornada de la Liga Endesa para terminar líder de la Fase Regular por delante de Real Madrid, Barça y Valencia Basket, definidos unos 'playoffs' que no alcanzó el Baskonia y también el descenso al que sucumbió el Monbus Obradoiro. El desenlace liguero, con horario unificado, confirmó la mejor temporada de la historia de los malagueños, 28 triunfos, sin piedad del ya descendido Palencia. El colista nada pudo hacer ante un Unicaja muy motivado en el Martín Carpena, que no falló para no dar la oportunidad de ser primero al Real Madrid. Desde el segundo cuarto, el Unicaja impuso su ley, para celebrar con holgura el premio a una exhibición más, esta vez con Melvin Ejim (22 puntos y 28 de valoración) como jugador más destacado, con Kendrick Perry muy cerca. Los de Málaga tendrán el factor cancha en cada ronda de 'playoff' que disputen, empezando por el cruce de cuartos de final contra BAXI Manresa. El equipo catalán cayó (84-80) ante el Lenovo Tenerife pero se vio favorecido por la derrota también del Baskonia, el otro aspirante a ser el octavo pasajero de los 'playoffs', ante el Real Madrid (106-100). Los de Pedro Martínez pelearon en La Laguna, pero Marcelinho Huertas marcó la diferencia (20 puntos) para los locales. Con todo, los catalanes vuelven a la lucha por el título como en 2022, mientras que el Lenovo Tenerife, termina sexto, con el 'basket average' decisivo para ordenar la tabla. Por su parte, el Baskonia, sin Markus Howard por lesión en el anterior partido, aceptó un duelo de tú a tú contra los blancos y salió perdiendo como en Euroliga. El Madrid fue verdugo de los vascos, como en el 'playoff' continental, pese al gran partido de Marinkovic, Cody Miller McIntyre y Costello. Los de Chus Mateo tuvieron más recursos, con siete jugadores en dobles dígitos de valoración, con Poirier (18 puntos, 4 tapones y 27 de valoración) y Rudy Fernández (14 sin fallo, 5 rebotes y 20), como los más destacados. El equipo blanco se medirá en el inicio del 'playoff' con un Gran Canaria que perdió en quizá la mayor fiesta de la jornada. El Palacio de los Deportes de Granada vibró con la victoria de su equipo (74-67) ante los canarios para celebrar la permanencia en la ACB. Un final sufrido, con los de amarillo jugándose ser cuartos, donde un tapón de Elias Valtonen a Brussino queda para el recuerdo. El finlandés impidió la opción canaria de apretar aún más el desenlace y los de Pablo Pin respondieron a un 9-22 en el segundo cuarto y al triunfo que terminó siendo inservible del Obradoiro. El equipo gallego había volado contra un Juventut que no se jugaba nada (97-71) y sobre la pista del Fontes do Sar siguió el triunfo agónico del equipo nazarí pero definitivo para los de Santiago. Por su parte, el Barça cumplió (68-72) contra el Surne Bilbao Basket para ser tercero. Oscar Da Silva, con 20 puntos, condujo la reacción de los de Roger Grimau en una semana complicada, con la eliminación en Euroliga y la derrota en casa contra Unicaja. Pese a la igualdad, los catalanes respondieron para citarse con Lenovo Tenerife, sexto de una zona de 'playofff' sin grandes diferencias. La caída en la tabla del 'Granca' sonrió al Valencia Basket, quien se quedó la condición de cabeza de serie pese a perder (99-71) contra el MoraBanc Andorra. Jean Montero, con 35 puntos y 47 de valoración en 20 minutos, fulminó al equipo 'taronja', que se medirá ahora con un UCAM Murcia que cerró la temporada regular con un 68-61 sobre el Río Breogán y un histórico quinto puesto.