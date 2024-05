Chile aspira a dinamizar las inversiones para traducir su potencial económico en un crecimiento real

Chile pretende dinamizar en los próximos meses los procesos de inversión en el país para las empresas internacionales, de manera que el potencial económico del país se pueda traducir en una oferta real para demostrar el gran valor que tiene la nación andina como "socio comercial". Este es uno de los cometidos de la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo), cuyo vicepresidente, Claudio Maggi, ha participado esta semana en el Chile Summit Europa 2024, organizado en la sede de la CEOE en Madrid, para profundizar el alcance de las relaciones económicas y de inversión entre España y Chile. La misión de Corfo, la agencia del Gobierno de Chile, es fomentar la producción nacional y promover el crecimiento económico regional, motivo por el cual se encuentra inmersa en distintas actividades como el Chile Summit Europa 2024 para presentar a los inversores la oferta de posibilidades "bastantes singulares" que tiene Chile. "Necesitamos empresas globales que se desplieguen en Chile y que nos ayuden a convertirnos en un actor relevante en la tarea de la transición ecológica, para contar con un tejido industrial más sostenible", ha señalado en una entrevista con Europa Press. En algunos sectores, como el de recursos naturales como el litio, el hidrógeno verde o el cobre, esenciales para la transición ecológica, Chile aspira a alcanzar relaciones horizontales con socios como España, logrando el "mutuo beneficio". AGILIZAR LOS PERMISOS PARA PROYECTOS Chile cuenta a su favor con "mucha seguridad jurídica" e instituciones "robustas", según ha destacado el vicepresidente de Corfo, aunque todavía debe resolver algunos asuntos en materia de burocracia en los que el ministerio de Economía está "plenamente focalizado". "Realizar la legislación no es fácil ya que los nuevos requerimientos van sumándose a los antiguos, y no se ha hecho una limpieza de aquello que resulta redundante, entre otras cosas por su carácter fragmentado", ha comentado Maggi. Para avanzar en este aspecto, y lograr una aceleración de las inversiones, el Gobierno está desarollando una nueva legislación para adelantar los permisos sectoriales y medioambientales. "Nuestro gran desafío ahora es modernizar y fortalecer nuestro aparato público, y que con este músculo se pueda acompañar de buena manera este incremento de la inversión", ha sostenido el vicepresidente de Corfo. Otro de los desafíos de Chile se encuentra en el área de infraestructuras, un tema fundamental para mejorar la conectividad del país, con aspectos como la renovación de la flota marítima, que es uno de los sectores que más tempranamente se espera que vaya a adoptar el hidrógeno verde. LIDERAZGO DEL LITIO El sector del litio puede generar gran prosperidad al país, y no solo beneficio para las empresas inversoras, motivo por el cual en Corfo y desde el Gobierno están apostando por abrir la puerta a la colaboración pública y privada a través de la Estrategia Nacional del Litio. "Tenemos la posibilidad de escalar en la revolución del litio, tomar un liderazgo global", ha defendido Maggi, que ha animado a las empresas "con conocimiento en operación y en mercado del litio" a formar alianzas para desarrollar esta industria.