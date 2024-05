Chenoa nos habla de su momento personal y nos confiesa que está bien

Viviendo uno de los momentos más tranquilos de su vida, después de su polémica separación con Miguel Sánchez Encinas, Chenoa ha reaparecido pletórica ante las cámaras este fin de semana en la premiere de 'Amigos imaginarios' para la que ha doblado un personaje. Hablábamos con ella y nos comentaba que "estoy bien" cuando se le preguntaba por su situación personal, pero evitaba dar más detalles sobre cómo han sido estos meses en los que ha tenido que afrontar una nueva ruptura en su vida. También se le preguntó por el reencuentro que parte de sus compañeros de 'Operación Triunfo' tuvieron en '¡De viernes!', pero nos confesó que no lo vio porque estaba viendo 'Tu cara me suena', programa en el que colabora. Además, nos desveló que es eurofan y que apoya completamente a Nebulossa: "A mí me gusta, a mí Mery me la explicó, es el punto de vista de la artista, escriben eso, te explican porqué, que lo expliquen". Por último, al enterarse de las críticas que tuvo su compañero Manu Tenorio a Nebulossa, Chenoa quiso desentenderse y nos confesó que "son opiniones, cada uno tiene la suya" por lo que "no doy consejos a nadie, desde hace muchos años no aconsejo a nadie, al final hay que vivir y aconsejarse uno mismo".