Carlo Costanzia detalla cómo conoció a Alejandra Rubio y cómo comenzó su amor

Carlo Costanzia se ha sentado este viernes en el programa de televisión '¡De viernes!' para tratar, por primera vez públicamente, las polémicas en las que se han visto envueltos sus hermanos y su sorprendente relación sentimental con Alejandra Rubio. "Han sido tres meses bastante locos a nivel de prensa" comenzaba diciendo el actor, dejando claro que "vengo a decir lo que se dice en las actas judiciales" en referencia a las dos detenciones de sus hermanos en Italia. En cuanto a cómo se entera por la noticia, Carlo aseguraba que "me entero por mi familia" y más tarde "por la prensa de los detalles falsos". Poniendo al público en antecedentes, explicaba que "el problema que tiene mi hermano Pietro con esta persona viene de un intento de acercamiento de esta persona a la que era por aquel entonces la novia de mi hermano". Después de que la novia de su hermano recibiese mensajes "subidos de tono" de esta persona ocurre un episodio de lo más rocambolesco: "En una fiesta, la víctima, cuando su novia se va, se baja los pantalones, se saca el miembro e intenta abusar de la pareja de mi hermano". En esa fiesta "mi hermano no estaba presente y la novia no quería decirle nada", pero a los días se entera, va a hablar con él, pero no lo consigue y "la abuela le interna en un centro de rehabilitación". Según el relato de Carlo, cuando la víctima sale del centro donde está interno va pregonando que va a agredir a Pietro con un arma. Pero... ¿entonces por qué la novia de Pietro no denunció a la víctima? Carlo ha explicado que la novia de su hermano no quería que este se enterara de que habían intentado, presuntamente, agredirle sexualmente. Además, ha asegurado que su hermano no utilizó el arma que se ha estado comentado en los medios: "No hay ningún machete, es una invención periodística", confesando que "no se ha encontrado el arma". Entonces, ¿cómo sucede el terrible suceso? Según lo que ha contado Carlo, su hermano Pietro va en busca de su hermano Rocco, pero no le dice a dónde van. Llegan a un sitio en moto y allí estaba la víctima. Tras una discusión, la víctima huye con un patín, Pietro le persigue y "le da una puñalada al gemelo, sólo una y no más" tras varios minutos "se cae, empieza a sangrar mucho, mi hermano se asusta y le dice 'no me vayas a denunciar'". En ese momento, su hermano vuelva a dónde se encuentra Rocco con la moto y le pide marcharse del lugar, pero este se enfada y "Rocco se va andando por su cuenta y Pietro coge la moto y se va". Además, Costanzia ha querido dejar claro que la amputación de la pierna a la víctima "no viene por la cuchillada" ya que "cuando entra al hospital, le cosen y no tiene ningún problema hasta el día siguiente que tiene una hemorragia, le inducen al coma por un problema de circulación". También ha hablado de Alejandra Rubio, a la que "conocí después de que pasara esto (la entrevista que dio hablando de su infancia)", por lo que cuando ella le defendía en los platós, todavía no le conocía. ¿Cómo se conocieron? Carlo ha desvelado que "a mí me entra la curiosidad de cómo una persona como ella se dedique a un mundo como este" porque "ella quiere ser actriz" y aseguraba que "no sabía quién era la madre, la tía y la abuela de Alejandra". En ese momento "le escribo y le digo 'te apetece que nos tomemos un té y me expliques un poco cómo funciona este mundo'" y quedan... en esa primera cita "me pareció muy guapa y me parece que tiene una personalidad arrolladora, tuvimos un nivel de entendimiento y de conversación que yo no pensaba tener". Carlo ha comentado que su historia de amor con Alejandra "es una relación demasiado estable con todo lo que ha pasado y estando en el foco mediático todo el día", pero sí que ha aclarado que "ni me gustó ni me apeteció" ser fotografiado con ella en sus primeras citas.