Biden asegura que habría un alto el fuego "mañana" si Hamás libera a los rehenes

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha afirmado este sábado que habría un alto el fuego "mañana" si el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) liberara a los rehenes que mantiene retenidos en la Franja de Gaza. "Me sigue preguntando la prensa y todo el mundo por ahí. Ya sabe, que habría un alto el fuego mañana si Hamás liberase a los rehenes, a las mujeres, a los mayores y a los heridos", ha afirmado Biden en declaraciones a la prensa desde Rehoboth, a las afueras de Seattle, durante un acto de recaudación de fondos para la campaña electoral. "Israel ha dicho que depende de Hamás, de que quieran hacerlo. Podríamos ponerle fin mañana. Y el alto el fuego comenzaría mañana", ha apuntado. El propio Biden ha añadido que "todo tiene que ver, saben, con... en cualquier caso, no debería meterme en todo esto de Israel, pero..." y tras una pausa se ha interrumpido de nuevo: "No quiero seguir", ha apuntado antes de retomar su argumentario habitual.