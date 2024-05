Bellingham y Kroos prometen la decimoquinta; la afición pide Balón de Oro para Vinícius

Madrid, 12 may (EFE).- Jude Bellingham y Toni Kroos se mostraron convencidos de que el Real Madrid conquistará la decimoquinta en Wembley el próximo 1 de junio, con mensajes contundentes en su primer encuentro con la afición en la celebración de LaLiga en el balcón de la Comunidad, donde Luka Modric se emocionó ante los cánticos pidiendo que se quede y se pidió el Balón de Oro para Vinícius.

La fiesta de celebración del Real Madrid se inició en la sede de la Comunidad en la ofrenda de la copa a los miles de aficionados que se congregaron en la Puerta del Sol. Con el capitán Nacho Fernández ejerciendo de maestro de ceremonias, se produjeron las primeras anécdotas. Los cánticos de Carlo Ancelotti y Vinícius con el micrófono. El grito de Antonio Rüdiger: "el loco está aquí".

"Gracias a vosotros y al esfuerzo de esta plantilla, que ha sido espectacular, estamos festejando con todos. Como me gusta cantar, cantemos juntos", dijo Ancelotti antes de arrancarse con el nuevo himno del Real Madrid.

Realizando un esfuerzo para hablar en castellano, Jude Bellingham sorprendió por la seguridad que mostró de ganar la final de la Liga de Campeones ante su exequipo, el Borussia Dortmund. "Muchas gracias por el apoyo y cariño esta temporada. Queda un gran partido más en Wembley y vamos a ganar ¡Hala Madrid!", dijo.

La misma seguridad mostró Toni Kroos mientras escuchaba a los aficionados pedirle en un cántico que no se retire y acepte seguir en el Real Madrid. "A mí no me gusta cantar mucho pero estoy seguro de que en tres semanas nos vemos otra vez aquí", auguró.

El mismo cántico se realizó antes a Luka Modric, que con emoción cortó su discurso pero no desveló si están siendo los últimos partidos como madridista. "Muchas gracias por estar aquí y por vuestro apoyo durante todo el año. Ha sido increíble", dijo antes de ser interrumpido con el cántico que también realizaron sus compañeros de equipo. "Os quiero y vamos a celebrarlo hoy. ¡Hala Madrid!", sentenció.

El brasileño Vinícius Junior también tuvo un papel especial en la celebración, con los cánticos de aficionados y compañeros pidiendo el Balón de Oro. "Muchas gracias por el cariño siempre. Es un placer jugar con todos estos jugadores. Ojalá podamos celebrar desde hoy hasta el día 2 que es muy importante para nosotros", aseguró citando al madridismo a una posible fiesta de celebración de la 'Champions'.

También se despidió cantando Vinícius, entonando el "como no te voy a querer", en un acto en el que Nacho tuvo un gesto bonito pidiendo "el mayor aplauso" a los tres lesionados de gravedad de la temporada, Thibaut Courtois, Éder Militao y David Alaba.

"Gracias por el apoyo estos meses que hemos estado solos en el gimnasio. Felicitaciones a todos y hala Madrid", dijo Courtois, que también entonó el cántico "Así, así, así gana el Madrid".

"Quiero agradeceros todo el apoyo de este año, hemos tenido muchas complicaciones, pero este gran grupo ha sacado una grandiosa Liga adelante. Queremos celebrar con vosotros hoy en un día fantástico y que estéis preparados para lo que nos viene el 1 de junio", dijo Joselu en un primer encuentro con los seguidores al que puso el broche Rüdiger. "El loco está aquí", gritó. "Muchas gracias por venir a disfrutar este día y a por la decimoquinta", añadió antes de pedir ovaciones a jugadores como Eduardo Camavinga, Ferland Mendy y Arda Güler.

Los capitanes Nacho y Modric pusieron el broche a la primera parada de la celebración de Liga madridista, posando en el balcón de la Comunidad con el trofeo ante el madridismo.