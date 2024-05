Bagnaia: "Simplemente ellos iban más rápido"

Le Mans (Francia), 12 may (EFE).- El italiano Francesco 'Pecco' Bagnaia (Ducati Desmosedici GP24) señaló tras terminar tercero el Gran Premio de Francia que "simplemente ellos (Jorge Martín y Marc Márquez) iban más rápido".

"En las últimas cinco vueltas me ha costado sacar algo más, al contrario que en Jerez, pero en cualquier caso, hemos podido mejorar un poco en este circuito, donde el año pasado me caí, y era importante sacarse esa espina y terminar la carrera, pero no puedo darme por satisfecho con un tercer puesto. Trataremos de mejorar para Barcelona", aseguró Bagnaia.

"Cuando iba detrás de Jorge veía que él abría hueco en una frenada, era extraño pero no tenía las sensaciones que me permitiesen frenar más fuerte y tener mejor paso por curva en la 9. Tenemos que analizarlo, allí fue también donde Marc me adelantó y eso que pensaba que frenaba fuerte, pero la verdad es que no era capaz de frenar bien la moto", explicó.

"Tenía que tirar del freno delantero y Marc fue capaz de adelantarme justo ahí, por lo que creo que, simplemente, ellos iban más rápidos", repitió Bagnaia sobre sus rivales en Le Mans.

Y recordó que, estando en cabeza, "iba pensando que las vueltas iban pasando bien, pero cuando vi cuantas vueltas quedaban y faltaban 23 todavía, se me hizo un poco largo, por lo que en las cinco últimas vueltas traté de acercarme al máximo".

"Cuando Jorge cometió un error en la curva 3 no lo aproveché para sacar ventaja, por lo que es muy difícil disfrutar en ese momento y sólo puedes disfrutar si tienes una ventaja de siete segundos, pero cuando estás luchando en el grupo es muy difícil pensar en otra cosa", lamentó Bagnaia. EFE

JLL/og