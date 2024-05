Ayuso: "El Real Madrid es sinónimo de triunfo sin complejos"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado que el Real Madrid "es sinónimo de triunfo sin complejos" y que "comprar una entrada" para ver al equipo es "dinero bien invertido", y espera que los "años de gloria" continúen con la conquista el próximo 1 de junio del decimoquinto título de la Liga de Campeones. "El Real Madrid es llevar la marca Madrid y España a todos los rincones del mundo, es llevar la ilusión a niños por todo el planeta, empezando por los más desfavorecidos, que con tanta ilusión en el pueblo más recóndito llevan su camiseta con orgullo y sueñan con ser algún día jugadores como vosotros. Es el símbolo de triunfo y de éxito, son los valores de la constancia, el pundonor y la altura de miras aunque haya quien lo mire con recelo en algunas ocasiones. ¿Por qué no hay que soñar a lo grande? El Real Madrid es sinónimo de triunfo sin complejos", declaró durante la recepción al equipo por el título de LaLiga EA Sports. La presidenta madrileña agasajó al presidente blanco, Florentino Pérez, con un detalle conmemorativo del acto, mientras que el máximo mandatario madridista le hizo entrega de una réplica del trofeo liguero, así dos camisetas del equipo, una con su nombre y otra firmada por los jugadores. "Recibimos al mejor equipo de fútbol del mundo en su casa, la casa de todos los madrileños, la de este Madrid cada vez más internacional y de moda fuera de nuestras fronteras y lo hacemos en un ambiente de euforia al haber conseguido su 36ª liga. Enhorabuena por esta copa recién salida del horno. Además, hay una emoción que lo envuelve todo y que no dejará de multiplicarse hasta el 1 de junio cuando se celebre el partido más emocionante del año en Londres", indicó Ayuso. Además, resaltó que el Real Madrid es "espectáculo, constancia y fe hasta el final". "Así es cómo Joselu nos introdujo en la final de la 'Champions', pero también como habéis jugado tantos y tantos partidos en esta Liga con un mérito especial por las graves lesiones que ha sufrido la mayoría del equipo. Comprar una entrada para ver al Madrid es dinero bien invertido y es garantía de 90 minutos de emoción y buen deporte. Una felicidad que el Real Madrid lleva más de 100 años ofreciendo a su afición, desde Di Stéfano a Puskas, de Amancio a Gento, de esa Quinta del Buitre que fue la Movida del deporte, hasta el Madrid Galáctico de Figo, Zidane, Ronaldo y Raúl", señaló. Por otra parte, destacó que el éxito del equipo coincide con "un momento único para la región de Madrid, la región más de moda". "Cada vez más personas quieren venir a celebrar, a vivir, a cumplir sus metas. Aquí se da cita el talento cultural, deportivo, empresarial con las ganas de triunfar que tiene el Madrid, y gracias a eso tendremos próximamente el Gran Premio de Fórmula 1. Acabamos de celebrar los Premios Laureus del Deporte, festivales como la Hispanidad. Es tercer destino internacional en musicales, segundo en conciertos y ahora, gracias al Bernabéu, nos van a traer otros muchos eventos como el partido de la NFL", afirmó. "El templo se convierte en el estadio del momento del planeta, que atraerá aún a muchos más turistas a conocer su museo, que es de los más visitados, si no el más visitado de la región, y a disfrutar de eventos de enorme magnitud todos los días del año. Esto es una alegría para Madrid y para España entera. Aquí la vida no siempre es fácil. Madrid es tan brava y libre porque puede elegir su forma de vida y cómo y cuándo disfrutar de ella", expresó. En otro orden de cosas, Ayuso aseguró que el 1 de junio estarán "animando" para que los de Carlo Ancelotti consigan la decimoquinta 'Champions'. "En estos diez años desde que conquistamos la Décima, el Real Madrid ha ganado otras cuatro 'Champions', no hay ningún equipo de fútbol capaz de hacer algo así en todo el mundo. Hoy celebramos 36 títulos de la Liga. Gracias por tanto, por tantos niños, jóvenes y mayores, por tantas personas que cuando pasen los años podrán decir 'yo vi ganar al Real Madrid su 36º título de Liga y en pocos días hizo historia con su 15ª Champions'. ¡Vaya años de gloria!", finalizó.