400 victorias de Simeone: "Sé lo que quiero, sé lo que busco y seguiré empujando"

Madrid, 12 may (EFE).- Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, logró su victoria número 400 al frente del club rojiblanco, con un 1-0 ante el Celta, aunque expuso que no analiza tal cifra, conseguida en 679 encuentros, sino que mira "para adelante" sabiendo lo que quiere, lo que buscar y seguirá "empujando hasta el último día que esté acá".

"No lo analizo, miro para adelante, como he buscado hacer siempre. No me detengo, sé lo que quiero, sé lo que busco y convencido de por dónde es el camino. Seguiré empujando hasta el último día que este acá", explicó el técnico en la rueda de prensa posterior al encuentro en el estadio Cívitas Metropolitano.

Cuando fue preguntado por ese camino, Simeone no lo desveló: "Si te lo cuento... No es tan fácil. Mejor trabajarlo que contarlo". EFE

id-jl/arh